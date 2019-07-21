Ливень в Краснодаре топит квартиры. Видео из пятиэтажки на улице Мира, где сгорела крыша

21 июля в Краснодаре прошел сильный ливень, затопивший часть дорог и дворовых территорий краевого центра. Из-за затоплений на некоторых участках встали трамваи. Вечером в этот же день жительница дома по ул. Мира, 90, прислала в редакцию Юга.ру видео, на котором видно, как заливает водой квартиры.

Вода льется с потолка и течет по стенам, жильцы пытаются собирать ее в тазы и другие емкости. В некоторых квартирах успели постелить пленку, в других вода уже залила паркетные полы. Дождь залил и лестничные пролеты между этажами. По словам жительницы дома, вода доходит до третьего, а в некоторых местах и до второго этажа. Люди пытаются спасти технику и мебель, закрывая ее, вычерпывают и выносят воду.

Прогноз по непогоде в Краснодаре сохраняется, штормовое предупреждение действует до конца суток 21 июля, а также 22 июля.

Напомним, пожар на крыше дома по адресу ул. Мира, 90 начался 4 июля около полудня. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров, из дома эвакуировали около 70 человек. Во время тушения временно перекрыли движение по участку улицы Мира. Пожар тушили около восьми часов 147 человек и 47 машин.

Уже 5 июля мэрия пообещала восстановить сгоревшую крышу пятиэтажки, а также единовременно выплатить всем жильцам компенсации в размере 10 тыс. рублей.