В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра
В Краснодаре с 23 до 26 июля прогнозируют непогоду: усиление ветра, ливень, град и грозу
По данным городской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в ближайшие шесть-восемь часов 23 июля, а также в течение следующих трех дней в Краснодаре возможны сильные ливневые дожди с грозой, в отдельных местах с градом. Ветер усилится до 20-22 м/с. В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение.
По информации Краснодарского гидрометцентра, в краевом центре температура воздуха в ночь на 24 июля опустится до 16-19 °С, днем в среду термометры покажут 26-30 °С.
В ЕДДС уточнили, что спасательные службы находятся режиме в повышенной готовности. При подтоплениях задействуют спецтехнику муниципальной службы и компаний-подрядчиков, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде с 23 по 26 июля.
20 и 21 июля на Кубани и в Адыгее прошли сильные дожди. В Краснодаре ливень длился более 12 часов — выпала месячная норма осадков. В городе затопило дороги, вышли из строя светофоры. Глава Краснодара Евгений Первышов 22 июля заявил, что дождевая канализация в городе была в неработоспособном состоянии.
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