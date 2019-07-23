В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра

В Краснодаре с 23 до 26 июля прогнозируют непогоду: усиление ветра, ливень, град и грозу

По данным городской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в ближайшие шесть-восемь часов 23 июля, а также в течение следующих трех дней в Краснодаре возможны сильные ливневые дожди с грозой, в отдельных местах с градом. Ветер усилится до 20-22 м/с. В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение.

По информации Краснодарского гидрометцентра, в краевом центре температура воздуха в ночь на 24 июля опустится до 16-19 °С, днем в среду термометры покажут 26-30 °С.

В ЕДДС уточнили, что спасательные службы находятся режиме в повышенной готовности. При подтоплениях задействуют спецтехнику муниципальной службы и компаний-подрядчиков, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.