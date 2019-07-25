Ручей вышел из берегов и подтопил дворы в Сочи
В Сочи в ночь с 24 на 25 июля из-за сильного дождя подтопило четыре двора, в трех из них вода зашла в дома
После сильных дождей в подмостовом пространстве ручья Безымянного скопилось много веток. Из-за этого он вышел из берегов и подтопил четыре двора в селе Барановка. В трех ворах вода зашла в дома. Ее уровень достигал от 10 до 30 см.
Погибших и пострадавших нет. На базе частной гостиницы на улице Транспортной организовали пункт временного размещения. Но жители от эвакуации отказались.
Осадки уже прекратились, вода во дворы не поступает. Специалисты службы спасения Сочи расчищают подмостовое пространство. Всего на месте работают 45 человек и 17 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, с 23 по 26 июля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах — град. В Краснодаре объявилиштормовое предупреждение, в Сочи ввели режим повышенной готовности. Также в эти дни в Азовском море возможны волны до 1 метра, в Черном — смерчи.
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