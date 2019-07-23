В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Сочи 23 и 24 июля

На курорте прогнозируют усиление ветра до 15 м/с, сильные дожди и грозы. Чтобы не допустить возникновения ЧС, все оперативные службы города перевели в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.