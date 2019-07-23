В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Сочи 23 и 24 июля
На курорте прогнозируют усиление ветра до 15 м/с, сильные дожди и грозы.
Чтобы не допустить возникновения ЧС, все оперативные службы города перевели в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха возле водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить на номер 112.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае до 26 июля будет действовать штормовое предупреждение из-за грозовых ливней, града и ветра до 22 м/с.
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