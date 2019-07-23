Жителей Кубани предупредили о непогоде до конца рабочей недели
В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде с 23 по 26 июля
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, со вторника по пятницу на территории края (за исключением Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах — град. При грозе шквалистый ветер может усилиться до 20-22 м/с. В акватории Черного моря от Анапы до Магри сохранится опасность формирования смерчей.
С 24 по 26 июля в южной части региона, а также на Черноморском побережье на участке от Геленджика до Магри возможен подъем уровня воды в малых реках и водотоках бассейна реки Кубани, местами с достижением неблагоприятных отметок.
МЧС рекомендует жителям и гостям Кубани остерегаться разорванных электрических проводов и линий электропередач, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и заборов, а также использовать ветрозащитную и непромокаемую одежду и обувь.
Как сообщали Юга.ру, в минувшие выходные на Кубани и в Адыгее прошли сильные дожди. В Краснодаре выпала месячная норма осадков, были затоплены дороги, вышли из строя светофоры. В сети появился сериал «Краснодарский бульк», куда попали видео с жителями города, которые плавали в лужах на надувном единороге и матрасе, переходили затопленные места на руках и катались на сапсерфе.
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