Жителей Кубани предупредили о непогоде до конца рабочей недели

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде с 23 по 26 июля

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, со вторника по пятницу на территории края (за исключением Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах — град. При грозе шквалистый ветер может усилиться до 20-22 м/с. В акватории Черного моря от Анапы до Магри сохранится опасность формирования смерчей.

С 24 по 26 июля в южной части региона, а также на Черноморском побережье на участке от Геленджика до Магри возможен подъем уровня воды в малых реках и водотоках бассейна реки Кубани, местами с достижением неблагоприятных отметок.

МЧС рекомендует жителям и гостям Кубани остерегаться разорванных электрических проводов и линий электропередач, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и заборов, а также использовать ветрозащитную и непромокаемую одежду и обувь.