В Краснодаре после 12-часового ливня сломались 27 светофоров
В Краснодаре 22 июля продолжают устранять последствия дождя, который длился более 12 часов
Из-за ливня вышли из строя 27 светофоров, 4 из них уже восстановили, еще 23 светофора ремонтируют.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что с начала ливня поступило 78 заявок на откачку воды. Из них 40 заявок уже отработали. Сейчас в местах скопления воды на дорогах и по заявкам жителей работают 20 машин. Общественный транспорт ходит в обычном режиме.
По словам главы департамента, в ликвидации последствий дождя задействованы все специалисты и техника муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 июля дождь шел более 12 часов. В городе выпало 54 мм осадков при месячной норме в 56 мм.
На 21 и 22 июля объявили штормовое предупреждение из-за грозы с градом и сильного ветра. Также непогода ожидается на территории всего края, за исключением Сочи.
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