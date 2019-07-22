В Краснодаре после 12-часового ливня сломались 27 светофоров

Из-за ливня вышли из строя 27 светофоров, 4 из них уже восстановили, еще 23 светофора ремонтируют.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что с начала ливня поступило 78 заявок на откачку воды. Из них 40 заявок уже отработали. Сейчас в местах скопления воды на дорогах и по заявкам жителей работают 20 машин. Общественный транспорт ходит в обычном режиме.

По словам главы департамента, в ликвидации последствий дождя задействованы все специалисты и техника муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.