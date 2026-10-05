В России появится первая вакцина от аллергии на пыльцу амброзии

Специалисты ФМБА завершают разработку первой отечественной вакцины от аллергии на пыльцу амброзии

5 октября агентство ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову сообщило о завершении разработки вакцины против аллергии на пыльцу амброзии.

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Завершение разработки вакцины от пыльцы сорняка имеет важное значение для южных регионов России, включая Краснодарский край и Ростовскую область, где цветение этого растения ежегодно становится главной причиной массовых аллергических заболеваний с августа по октябрь.

Амброзия — один из наиболее сильных и распространенных растительных аллергенов, особенно на юге России. Основную опасность представляет ее пыльца. Даже небольшое количество может вызвать симптомы аллергии: чихание, зуд в носу и глазах, насморк и кашель. У людей с астмой контакт с пыльцой может провоцировать обострение заболевания и затруднение дыхания.

Ранее временное регистрационное удостоверение получила вакцина «Аллергарда», разработанная для лечения аллергии на пыльцу березы и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии.