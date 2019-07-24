Отдыхающих предупредили о метровых волнах в Азовском море и о смерчах — в Черном
На побережье Черного и Азовского морей на 25-26 июля объявили экстренные предупреждения в связи с ухудшением погоды
В восточной части Азовского моря с утра 25 июля и до утра 26-го ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Видимость на море ухудшится до 1-2 км. Высота волн составит от 0,2 до 0,7 метра, в открытом море — до 1 метра.
На Черноморском побережье на участке Магри — Веселое с вечера 24 июля и до 26 июля сохранится опасность формирования смерчей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, с 23 по 26 июля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах — град. В Краснодаре объявили штормовое предупреждение, в Сочи ввели режим повышенной готовности, чтобы предотвратить ЧС, вызванные непогодой.
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