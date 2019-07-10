Власти Краснодара и депутаты ЗСК обсудили планы по развитию города

Спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко 10 июля провел круглый стол с представителями администрации Краснодара

В обсуждении приняли участие мэр Евгений Первышов, председатель гордумы Вера Галушко, заместители главы города, депутаты муниципалитета. Первышов рассказал о проблемах города и их решении. По его словам, в краевом центре пытаются решить вопрос с увеличением мест в школах и детских садах. С 1 сентября начнут работать две новые школы по 1,5 тыс. мест и два новых корпуса на 400 мест. Учреждения уже сдали в эксплуатацию. В городе строят еще четыре школы. Три из них возводят по федеральной программе «Жилище», еще одну строит инвестор под выкуп. В этом году собираются открыть шесть детских садов. Уже начали строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Новознаменском. Одновременно идет проектирование пяти школ и четырех детских садов.

«Необходимо понимать, что чем больше строится школ, тем меньше потребности в них мы должны испытывать. Однако люди продолжают приезжать в Краснодар, и актуальной остается задача выйти на проведение занятий в одну смену. Для этого надо, не сбавляя темпов по вводу объектов, продолжать формирование участков для строительства новых школ на перспективу», — сказал председатель кубанского парламента. Мэр обратил внимание на снижение темпа выделения земельных участков для многодетных семей. Такая ситуация обусловлена отсутствием земельного массива. Он отметил, что сейчас ищут резервы. Кроме того, власти прорабатывают вопрос о выделении участков в районе поселков Знаменского и Новознаменского.

Первышов также рассказал, что в Краснодаре стремятся развивать дорожную сеть. В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют привести в порядок 50 участков улиц, по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» отремонтируют более 5 км дорог. Мэр разъяснил ситуацию с закрытием для большегрузов и автобусов Яблоновского моста. Он заявил, что это вынужденная мера, она связана с состоянием моста. Решением проблемы стало бы строительство нового моста в Адыгею, стоимость которого оценили в 7-9 млрд рублей. В связи с этим глава города попросил законодателей оказать содействие в получении дополнительных денег из федерального бюджета.

Еще одна проблема для Краснодара — развитие общественного транспорта. В городе собираются построить новые трамвайные линии. Одну из них, которая пройдет по улице Московской, уже проектируют. До конца года хотят обновить 47 единиц техники. По мнению Первышова, в плохом состоянии находится парк троллейбусов. Юрий Бурлачко по просьбе мэра поручил профильному комитету способствовать либо расширению действующей, либо разработке новой программы по покупке новых троллейбусов.