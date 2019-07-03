В Новознаменском районе Краснодара начали строить первый детский сад
В Новознаменском жилом районе Краснодара в июне приступили к строительству детского сада
Это будет первый детсад в районе. Рабочие уже вырыли котлован и закладывают фундамент.
На участке площадью 1 га возведут двухэтажное здание, рассчитанное на 250 детей. В детском саду будут игровые комнаты, спальни, столовая, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. На территории оборудуют веранды. Детсад планируют открыть в 2021 году.
«Рассчитываю, что до конца года здесь же начнем строить школу на 1,1 тыс. мест. Параллельно готовим другие площадки и в Новознаменском, и в Знаменском. В новом жилом районе не введен в эксплуатацию ни один жилой дом, но уже строится детский сад», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Участок под школу расположен недалеко от территории, где строят детский сад. Здание возведут по типовому проекту. В ней оборудуют учебные классы, актовый и спортивный залы, на прилегающей территории обустроят спортплощадку с футбольным полем. Участок и проектные документы застройщик уже передал в муниципальную собственность.
По словам Первышова, создание всей необходимой социальной инфраструктуры власти обсуждали с жителями района, сообщили 3 июля в пресс-службе администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 11 марта презентовали проект нового микрорайона, который расположится возле поселка Знаменского на территории 1,5 тыс. га. По плану, в микрорайоне сформируют современный административно-общественный центр. Планируется, что там построят 25 школ и 68 детских садов. Новознаменский с остальной частью города свяжет транспортный коридор — дорога от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой.
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