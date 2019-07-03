В Новознаменском районе Краснодара начали строить первый детский сад

В Новознаменском жилом районе Краснодара в июне приступили к строительству детского сада

Это будет первый детсад в районе. Рабочие уже вырыли котлован и закладывают фундамент. На участке площадью 1 га возведут двухэтажное здание, рассчитанное на 250 детей. В детском саду будут игровые комнаты, спальни, столовая, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. На территории оборудуют веранды. Детсад планируют открыть в 2021 году.

«Рассчитываю, что до конца года здесь же начнем строить школу на 1,1 тыс. мест. Параллельно готовим другие площадки и в Новознаменском, и в Знаменском. В новом жилом районе не введен в эксплуатацию ни один жилой дом, но уже строится детский сад», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов. Участок под школу расположен недалеко от территории, где строят детский сад. Здание возведут по типовому проекту. В ней оборудуют учебные классы, актовый и спортивный залы, на прилегающей территории обустроят спортплощадку с футбольным полем. Участок и проектные документы застройщик уже передал в муниципальную собственность. По словам Первышова, создание всей необходимой социальной инфраструктуры власти обсуждали с жителями района, сообщили 3 июля в пресс-службе администрации Краснодара.