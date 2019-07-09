Власти Краснодара рассказали, сколько будет стоить новый Яблоновский мост

Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля рассказал о перспективах строительства нового Яблоновского моста

Глава города заявил о необходимости нового Яблоновского моста, однако самостоятельно город не потянет его строительство. Стоимость возведения нового моста составляет от 7 до 9 млрд рублей. По словам Первышова, это почти треть городского бюджета вместе со всеми дотациями и субсидиями. «В администрации края, а именно в министерстве транспорта Краснодарского края есть проект строительства нового моста, он разработан. Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета на 2020–2022 годы. Этот проект поддерживает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев», — сказал мэр.

Первышов рассказал, почему Яблоновский мост закрыли для большегрузов и автобусов. «В прошлом году мы провели ремонт температурных швов, укрепили верхнюю часть моста, но не опоры. Совсем недавно эксперты кафедры транспортных сооружений краснодарского Технологического университета провели детальное обследование и подтвердили, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту», — уточнил он. В связи с этим решили ограничить движение грузового и пассажирского транспорта. При этом пропускная способность мостов по факту не изменится. Первышов уточнил, что будут скорректированы транспортные потоки. По Тургеневскому мосту сможет двигаться любой транспорт, по Яблоновскому — только легковые машины. Часть междугородних маршрутов будет курсировать вдоль шлюзов Краснодарского водохранилища. Новые маршруты уже разработали, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.