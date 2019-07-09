Власти Краснодара рассказали, сколько будет стоить новый Яблоновский мост
Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля рассказал о перспективах строительства нового Яблоновского моста
Глава города заявил о необходимости нового Яблоновского моста, однако самостоятельно город не потянет его строительство. Стоимость возведения нового моста составляет от 7 до 9 млрд рублей. По словам Первышова, это почти треть городского бюджета вместе со всеми дотациями и субсидиями.
«В администрации края, а именно в министерстве транспорта Краснодарского края есть проект строительства нового моста, он разработан. Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета на 2020–2022 годы. Этот проект поддерживает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев», — сказал мэр.
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«В прошлом году мы провели ремонт температурных швов, укрепили верхнюю часть моста, но не опоры. Совсем недавно эксперты кафедры транспортных сооружений краснодарского Технологического университета провели детальное обследование и подтвердили, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту», — уточнил он.
В связи с этим решили ограничить движение грузового и пассажирского транспорта. При этом пропускная способность мостов по факту не изменится. Первышов уточнил, что будут скорректированы транспортные потоки. По Тургеневскому мосту сможет двигаться любой транспорт, по Яблоновскому — только легковые машины. Часть междугородних маршрутов будет курсировать вдоль шлюзов Краснодарского водохранилища. Новые маршруты уже разработали, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 12 июля Яблоновский мост навсегда закроют для автобусов и грузовиков. На въездах на мост с обеих сторон установят запрещающие знаки и металлические ворота, которые не дадут там проехать транспортным средствам выше трех метров.
Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара 2012 года. Сроки начала строительства моста несколько раз переносили, однако оно так и не началось. В марте 2019 года стало известно, что Минтранс РФ в ответ на запрос бывшего мэра Краснодара, депутата Госдумы Владимира Евланова пообещал попросить включить в проект федерального бюджета на 2020–2022 годы субсидии для строительства нового Яблоновского моста.
В январе 2018-го Первышов заявил, что не считает нужным строительство нового моста, так как он в первую очередь нужен не жителям краевого центра, а тем, кто не живет в городе. В июне 2019-го глава Краснодара признал, что новый мост в Адыгею необходим.
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