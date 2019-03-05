Где в Краснодаре собираются построить четыре новые трамвайные ветки? Отвечает мэр
Глава Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал, в каких направлениях в городе собираются строить новые трамвайные линии
Во время ежегодного отчета мэр сказал, что трамвайные маршруты собираются продлевать в новые, развивающиеся микрорайоны. Готовятся проекты четырех новых веток общей протяженностю почти 26 км.
Трамвай собираются продлить от улицы Солнечной до Петра Метальникова (5 км), от Красных Зорь до Домбайской (9,5 км), от Трамвайной до Невкипелого (6,8 км), от 8 Марта до привокзальной площади Краснодарского аэропорта.
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Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года Первышов предлагал пустить трамвай в район стадиона «Краснодар». Также обсуждалось продление ветки до улицы Петра Метальникова, на Гидрострой и в Немецкую деревню.
В августе 2018 года началась подготовка документов для укладки трамвайной линии до аэропорта. Начать строительство собирались в 2020 или 2021 году.
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В декабре 2018 года мэр рассказал, что сложности в проектировании новых трамвайных маршрутов связаны с отсутствием места для укладки путей, так как шумозащитная зона вокруг полотна должна быть не менее 20 метров. Власти Краснодара направили заявки в Минстрой и Минтранс, чтобы они позволили городу разрабатывать техусловия, позволяющие сократить «полосы отчуждения».
В конце февраля жители Музыкального микрорайона Краснодара собрали 4,2 тыс. подписей и потребовали продлить трамвайные пути по улице Московской.
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