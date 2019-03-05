Где в Краснодаре собираются построить четыре новые трамвайные ветки? Отвечает мэр

Глава Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал, в каких направлениях в городе собираются строить новые трамвайные линии

Во время ежегодного отчета мэр сказал, что трамвайные маршруты собираются продлевать в новые, развивающиеся микрорайоны. Готовятся проекты четырех новых веток общей протяженностю почти 26 км.

Трамвай собираются продлить от улицы Солнечной до Петра Метальникова (5 км), от Красных Зорь до Домбайской (9,5 км), от Трамвайной до Невкипелого (6,8 км), от 8 Марта до привокзальной площади Краснодарского аэропорта.