Мэр Краснодара объяснил, что мешает строить новые трамвайные линии в городе

Глава Краснодара Евгений Первышов 12 декабря рассказал, с какими сложностями столкнулись власти при проектировании новых трамвайных линий

На брифинге по итогам года он сообщил журналистам, что власти определили перспективные направления по строительству новых маршрутов — по ним ведутся предпроектные работы. Речь идет о микрорайоне Гидростроителей и улице Восточно-Кругликовской, а также о продлении путей по Московской до Петра Метальникова.

Однако в технические требования для строительства новых трамвайных линий внесли изменения.

«Они заключаются в том, что, например, шумозащитная зона вокруг одного полотна должна составлять не менее 20 метров, то есть, по сути полоса отчуждения — 40 метров. У нас таких коридоров в городе по тем маршрутам, которые планировались, практически не осталось. С этой же проблемой столкнулась и Москва», — объяснил мэр.