Власти Краснодара выделили деньги на проектирование трамвайной линии в Музыкальный микрорайон

Краснодарский край

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В бюджете Краснодара в июне выделили деньги для проектирования новой трамвайной ветки по улице Московской

На заседании гордумы 27 июня по инициативе мэра Краснодара Евгения Первышова приняли решение выделить средства на проектные работы. В связи с этим в бюджет города на 2019 и 2020 годы внесли изменения.

Трамвайная ветка протяженностью 5 км пройдет по улице Московской до Петра Метальникова, разворотное кольцо будет возле ТЦ «Стрелка». Проектирование начнется в 2019 году и по плану завершится в 2020-м, сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии ответили на вопросы о транспорте:

Сейчас в краевом центре идет подготовка к строительству четырех новых линий общей протяженностью 27,4 км. Помимо Музыкального микрорайона трамвай пустят в Восточно-Кругликовский микрорайон, протяженность линии составит 9,5 км. Рельсы проложат по улицам Красных Зорь, Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков, конечная будет на Домбайской, 8/1.

В микрорайоне Гидростроителей пути продлят на 8,4 км. Трамвайная линия пойдет по Мачуги от Трамвайной, Автолюбителей и Невкипелого. Разворотное кольцо будет возле ЖК «Мелодия».

Также трамваи пойдут до аэропорта Пашковского, для этого пути продлят на 4,5 км. Ветка проляжет по улице Бершанской от 8-го Марта, свернет на 1-го Мая, затем — на Фадеева и через путепровод. Кольцо конечной разместится у привокзальной площади аэропорта.

Как писали Юга.ру, в феврале более 4 тыс. жителей Музыкального микрорайона Краснодара подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайную ветку до Петра Метальникова.

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В мэрии заявили, что для строительства новых путей нужно вернуть в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. В апреле Верховный Суд вернул эти земли в собственность муниципалитета.

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Власти Краснодара выделили деньги на проектирование трамвайной линии в Музыкальный микрорайон
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