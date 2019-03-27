На Кубани упростили закон о предоставлении многодетным семьям земельных участков

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 27 марта внесли правки в закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям

Документ представил заместитель председателя ЗСК, руководитель профильного комитета Сергей Усенко. Правки внесли в статью 10 краевого закона.

Усенко пояснил, что изменения внесли для определения органов, уполномоченных передавать бесплатно земельные участки в собственность многодетным семьям после того, как они получат права собственности на построенный дом.

Председатель кубанского парламента Юрия Бурлачко пояснил, что выделение многодетным семьям земельных участков под жилищное строительство — востребованная мера. Он уточнил, что свободных земель в границах городов не так и много, к тому же участки необходимо обеспечивать коммуникациями. Эти вопросы контролируют депутаты и органы исполнительной власти, сообщили в пресс-службе ЗСК.

«За те четыре года, что прошли с момента принятия краевого закона, многие семьи уже построили дома, ввели их в эксплуатацию. Сейчас им остается немногое — перевести участок в собственность, стать полноценными хозяевами. Мы принимаем изменения, которые определяют порядок этого процесса и ответственных за него», — заключил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.