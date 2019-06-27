Яблоновский мост навсегда закроют для большегрузов и автобусов с 12 июля
Власти Краснодара объявили об ограничении движения по Яблоновскому мосту из-за его технического состояния
Ранее власти города предупреждали, что к июлю на въездах на мост с обеих сторон установят запрещающие знаки и металлические ворота, которые не дадут там проехать транспортным средствам выше трех метров. По мосту будет разрешено движение только легкового транспорта. Действовать ограничения начнут с 12 июля и на постоянной основе.
«Мы понимаем, что это сложное решение, которое повлияет на транспортное сообщение и пассажирские перевозки между населенными пунктами Краснодарского края и Республики Адыгея. Но мы вынуждены пойти на эту крайнюю меру из-за технического состояния моста», — сказал замглавы Краснодара Артем Доронин.
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Он напомнил, что запрещающие знаки на подъездах к мосту установлены уже давно, но фактически эти требования не соблюдаются. Поэтому приходится устанавливать габаритные рамы.
Вице-мэр добавил, что власти Кубани и Адыгеи совместно с компаниями-перевозчиками сейчас прорабатывают корректировку маршрутов пригородных, межмуниципальных и междугородних автобусов, которые пустят в объезд Яблоновского моста. Их перенаправят либо на выезд из города мимо Краснодарского водохранилища, либо через Тургеневский мост.
Также о нововведении информируют транспортные и логистические компании. Для них альтернативными путями также станут Тургеневский мост и Южный обход, дорога мимо Краснодарского водохранилища.
Как сообщали Юга.ру, в последний раз мост ремонтировался в августе 2018 года. Рабочие заменили все шесть температурных швов.
Мэр Краснодара Евгений Первышов недавно признал необходимость строительства нового моста в Адыгею и оценил работы в 7 млрд рублей. Он отметил, что город не может себе позволить такие траты, при этом сообщил, что проект обсуждается на федеральном уровне.
Напомним, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара от 2012 года. Сроки начала строительства моста несколько раз переносили, однако оно так и не началось.
В марте стало известно, что Минтранс РФ в ответ на запрос экс-мэра Краснодара, а ныне депутата Госдумы Владимира Евланова пообещал попросить включить в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы предложение о выделении субсидий для строительства дублера Яблоновского моста.
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