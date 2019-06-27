Яблоновский мост навсегда закроют для большегрузов и автобусов с 12 июля

Власти Краснодара объявили об ограничении движения по Яблоновскому мосту из-за его технического состояния

Ранее власти города предупреждали, что к июлю на въездах на мост с обеих сторон установят запрещающие знаки и металлические ворота, которые не дадут там проехать транспортным средствам выше трех метров. По мосту будет разрешено движение только легкового транспорта. Действовать ограничения начнут с 12 июля и на постоянной основе. «Мы понимаем, что это сложное решение, которое повлияет на транспортное сообщение и пассажирские перевозки между населенными пунктами Краснодарского края и Республики Адыгея. Но мы вынуждены пойти на эту крайнюю меру из-за технического состояния моста», — сказал замглавы Краснодара Артем Доронин.

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Он напомнил, что запрещающие знаки на подъездах к мосту установлены уже давно, но фактически эти требования не соблюдаются. Поэтому приходится устанавливать габаритные рамы. Вице-мэр добавил, что власти Кубани и Адыгеи совместно с компаниями-перевозчиками сейчас прорабатывают корректировку маршрутов пригородных, межмуниципальных и междугородних автобусов, которые пустят в объезд Яблоновского моста. Их перенаправят либо на выезд из города мимо Краснодарского водохранилища, либо через Тургеневский мост. Также о нововведении информируют транспортные и логистические компании. Для них альтернативными путями также станут Тургеневский мост и Южный обход, дорога мимо Краснодарского водохранилища.

Как сообщали Юга.ру, в последний раз мост ремонтировался в августе 2018 года. Рабочие заменили все шесть температурных швов. Мэр Краснодара Евгений Первышов недавно признал необходимость строительства нового моста в Адыгею и оценил работы в 7 млрд рублей. Он отметил, что город не может себе позволить такие траты, при этом сообщил, что проект обсуждается на федеральном уровне.