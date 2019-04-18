Власти Краснодара рассказали, какие дороги будут ремонтировать в 2019 году

Администрация Краснодара 18 апреля показала карту ремонта дорог на 2019 год

По национальному проекту за год отремонтируют 50 участков дорог в Краснодаре и пригороде. Среди них улицы Красная, Калинина, Колхозная, Суворова, Солнечная, 40-летия Победы, Российская, Минская. Работы начнутся в апреле, а их пик придется на лето. К 1 сентября власти планируют обновить дорожное покрытие на 65 км улиц краевой столицы. Сумма контрактов составит почти 2 млрд рублей. «За три года — с 2017-го по 2019-й включительно — только по нацпроекту мы отремонтируем больше 200 км дорог Краснодара. Если на старте работы проекта, по состоянию на конец 2016 года, в краевом центре только около трети дорог были в нормативном состоянии, то есть без ям и выбоин, то к концу 2019 года таких дорог будет уже больше 61%», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов уточнил, что за два года реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 и 2018 годах отремонтировали 112 участков протяженностью почти 158 км. На это потратили почти 3,6 млрд рублей. Власти города планируют заключить пять муниципальных контрактов уже в конце апреля. Один из них — ремонт Суворовского путепровода — завершат в 2020 году, так как работы на нем начнутся только в конце этого года. Остальные четыре участка планируют закончить до 1 сентября. Специалисты будут работать преимущественно ночью. По словам Владимира Архипова, наиболее сложными для ремонта будут улицы Сормовская, Старокубанская и Ставропольская, так как по ним ездит много транспорта.

«Когда в 90-е годы денег не было и все было в ямах, процент ДТП был самым маленьким. Потому что скорости были маленькие и все объезжали эти ямы. Когда улучшается состояние дорожного покрытия, то водители не только не соблюдают установленный скоростной режим, но и нарушают самые кровавые, то есть главные правила дорожного движения», — сказал Архипов. «Один из примеров — улица Новороссийская. Когда она была в ужасном состоянии, там ДТП отсутствовали. После ремонта Новороссийская и Селезнева сразу стала очагом аварийности — до тех пор, пока там не поставили светофор», — отметил начальник отдела дорожной инспекции ОГИБДД УМВД России по Краснодару Александр Кузнецов.

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