Мэрия Краснодара сэкономила бюджетные деньги и собирается купить на них еще четыре трамвая

В Краснодаре 4 июня состоялся брифинг для журналистов с участием Евгения Первышова. Он рассказал, что администрация сэкономила бюджетные деньги при проведении конкурса на закупку трамваев, поэтому мэрия планирует докупить четыре дополнительных односекционных трамвая. Соответствующий запрос в ближайшее время планируют направить в краевую администрацию.

«Мы стремимся делать все, чтобы трамвайно-троллейбусное предприятие у нас развивалось. Вы видите помощь губернатора на проибретение подвижного состава, непосредственно на обновление трамвайного парка. Сейчас мои коллеги находятся на Усть-Катавском заводе. Мне прислали фотографию трамвая, сборка которого завершается и который в ближайшее время будет отправлен в Краснодар. Контракт подписан и в этом году мы закупим 27 односекционных трамваев и 4 трехсекционных. Больше скажу: у нас получилось сэкономить, и эти деньги мы направим на покупку еще четырех трамваев. Поскольку это краевая субсидия, я обратился непосредственно в администрацию (Краснодарского края — Юга.ру), чтобы они разрешили направить эти средства на проведение еще одного конкурса и закупку этой техники», — рассказал на брифинге Первышов.

Как сообщали Юга.ру, из бюджета Краснодарского края в течение трех лет собирались выделить 3 млрд рублей на обновление трамвайного парка. За это время планировали купить более 100 низкопольных трамваев. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов.

В апреле стало известно, что администрация Краснодара и Усть-Катавский вагоностроительный завод собираются подписать договор о поставке 27 трамваев. Однако спустя два дня уральский завод потребовал приостановить закупку, так как она нарушает правила конкуренции. В конце апреля стало известно, что город все-таки заключил контракт на поставку 27 новых трамваев.