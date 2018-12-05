Мэр Краснодара сказал, сколько школ нужно построить, чтобы убрать вторую смену

Глава Краснодара Евгений Первышов 5 декабря сообщил, что в городе необходимо построить еще 60 школ

Об этом он рассказал на форуме «Гражданская солидарность». Такое число школ необходимо, чтобы убрать вторую смену.

По словам Первышова, сейчас в Краснодаре строят пять новых школ и корпусов к старым учреждениям. Сейчас по программе «Жилище» возводят школы на улицах Героя Аверкиева, Марины Цветаевой и Красных Партизан. Новые корпуса пристраивают к гимназии № 23 и школе № 81 в поселке Пригородном. До конца года планируют начать возведение школы на месте лагеря «Ивушка», а также в Молодежном микрорайоне.

Мэр уточнил, что большинство возводимых школ находятся в Прикубанском округе. Также в новых школах нуждается Карасунский округ. Он выразил надежду, что при поддержке губернатора Кубани и краевой администрации темпы строительства удастся сохранить, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.