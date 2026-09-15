В Краснодарском крае растет заболеваемость ОРВИ: за неделю выявили более 1,4 тыс. случаев

На Кубани за неделю выросла заболеваемость ОРВИ, но вакцинацию пока не начали

15 сентября пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила , что за неделю в регионе зарегистрировали 1435 случаев заболевания ОРВИ, из них 555 — среди детей. Это в 6,9 раза ниже эпидемического порога. За прошедшую неделю случаев гриппа на Кубани не зарегистрировали. В структуре заболеваемости сейчас лидируют риновирусы, а большинство заболевших (более 61,3%) — это жители старше 15 лет.

Напомним, что неделей ранее в крае подтвердили три случая гриппа (по одному — типа B, H1N1 и свиного гриппа), а всего зафиксировали 1243 случая заболевания вирусом и ОРВИ (из них 423 — у детей).



В Роспотребнадзоре рекомендуют при первых признаках недомогания ограничить контакты с окружающими, оставаться дома и обращаться к врачу.

Отметим, что сроки начала прививочной кампании в регионе пока неизвестны — на горячей линии краевого Минздрава не смогли уточнить Юга.ру дату старта вакцинации.