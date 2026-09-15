В Краснодарском крае растет заболеваемость ОРВИ: за неделю выявили более 1,4 тыс. случаев

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Andrea Piacquadio с сайта pexels.com
    © Фото Andrea Piacquadio с сайта pexels.com

На Кубани за неделю выросла заболеваемость ОРВИ, но вакцинацию пока не начали

15 сентября пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что за неделю в регионе зарегистрировали 1435 случаев заболевания ОРВИ, из них 555 — среди детей. Это в 6,9 раза ниже эпидемического порога.

За прошедшую неделю случаев гриппа на Кубани не зарегистрировали. В структуре заболеваемости сейчас лидируют риновирусы, а большинство заболевших (более 61,3%) — это жители старше 15 лет.

Читайте также:

Напомним, что неделей ранее в крае подтвердили три случая гриппа (по одному — типа B, H1N1 и свиного гриппа), а всего зафиксировали 1243 случая заболевания вирусом и ОРВИ (из них 423 — у детей).

В Роспотребнадзоре рекомендуют при первых признаках недомогания ограничить контакты с окружающими, оставаться дома и обращаться к врачу.

Отметим, что сроки начала прививочной кампании в регионе пока неизвестны — на горячей линии краевого Минздрава не смогли уточнить Юга.ру дату старта вакцинации.

Как писали Юга.ру, ФАС проверит больницы Кубани из-за закупок лечебного питания на десятки миллионов дороже рынка.

Вакцинация Здоровье Краснодар Медицина Роспотребнадзор

Новости

Ливни, град и ветер до 23 м/с: какая погода ждет Краснодарский край в середине недели
«Вся вонь и химия идут на город». Жители Таганрога пожаловались на смог в воздухе из-за пожара на складе после атаки БПЛА
В Краснодарском крае растет заболеваемость ОРВИ: за неделю выявили более 1,4 тыс. случаев
Беременным студенткам в Адыгее, Ростовской области и Ставропольском крае назначили выплаты 100 тыс. рублей
Филиал школы № 66 в Краснодаре открыли с двухнедельной задержкой. Родителей не пустили во двор
В парке «Краснодар» строят новую локацию с каскадным водопадом

Лента новостей

«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»
Вчера, 15:37
«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»
Кандидат от «Яблока» на Кубани Ахмед Бесленей — о коррупции, «мире любой ценой», выборах в три дня и защите Конституции
Театр одного Кордобы
Сегодня, 09:15
Театр одного Кордобы
Почему позорная симуляция форварда «Краснодара» опаснее осечки с «Акроном»
В России мошенники стали обманывать пенсионеров с помощью цифровых рублей
Вчера, 16:49
В России мошенники стали обманывать пенсионеров с помощью цифровых рублей

Реклама на сайте