В Краснодарском крае растет заболеваемость ОРВИ: за неделю выявили более 1,4 тыс. случаев
На Кубани за неделю выросла заболеваемость ОРВИ, но вакцинацию пока не начали
15 сентября пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что за неделю в регионе зарегистрировали 1435 случаев заболевания ОРВИ, из них 555 — среди детей. Это в 6,9 раза ниже эпидемического порога.
За прошедшую неделю случаев гриппа на Кубани не зарегистрировали. В структуре заболеваемости сейчас лидируют риновирусы, а большинство заболевших (более 61,3%) — это жители старше 15 лет.
Напомним, что неделей ранее в крае подтвердили три случая гриппа (по одному — типа B, H1N1 и свиного гриппа), а всего зафиксировали 1243 случая заболевания вирусом и ОРВИ (из них 423 — у детей).
В Роспотребнадзоре рекомендуют при первых признаках недомогания ограничить контакты с окружающими, оставаться дома и обращаться к врачу.
Отметим, что сроки начала прививочной кампании в регионе пока неизвестны — на горячей линии краевого Минздрава не смогли уточнить Юга.ру дату старта вакцинации.
Как писали Юга.ру, ФАС проверит больницы Кубани из-за закупок лечебного питания на десятки миллионов дороже рынка.