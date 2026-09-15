Ливни, град и ветер до 23 м/с: какая погода ждет Краснодарский край в середине недели

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани 16 сентября продолжит действовать штормовое предупреждение из-за неустойчивой погоды

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в среду, 16 сентября, на Кубани ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут сильные дожди и ливни с грозой, градом и ветром до 20–23 м/с. Ночью и утром возможен туман. В регионе продолжит действовать штормовое предупреждение. 

«Погодные условия на территории Краснодарского края на ближайшие сутки сохранятся неустойчивыми», — отметили синоптики.

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Температура воздуха в регионе ночью — 11–16 °C, днем — 20–25 °C. В горах ночью — 5–10 °C, днем — 10–15 °C. На Черноморском побережье ночью — 13–18 °C, днем — 21–26 °C.

В Краснодаре 16 сентября прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет слабый. Температура воздуха ночью составит 11–13 °C, днем — 23–25 °C.

Как писали Юга.ру, август 2026 года стал самым теплым месяцем в истории наблюдений.

Город Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

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