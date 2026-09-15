Ливни, град и ветер до 23 м/с: какая погода ждет Краснодарский край в середине недели
На Кубани 16 сентября продолжит действовать штормовое предупреждение из-за неустойчивой погоды
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в среду, 16 сентября, на Кубани ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут сильные дожди и ливни с грозой, градом и ветром до 20–23 м/с. Ночью и утром возможен туман. В регионе продолжит действовать штормовое предупреждение.
«Погодные условия на территории Краснодарского края на ближайшие сутки сохранятся неустойчивыми», — отметили синоптики.
Температура воздуха в регионе ночью — 11–16 °C, днем — 20–25 °C. В горах ночью — 5–10 °C, днем — 10–15 °C. На Черноморском побережье ночью — 13–18 °C, днем — 21–26 °C.
В Краснодаре 16 сентября прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет слабый. Температура воздуха ночью составит 11–13 °C, днем — 23–25 °C.
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