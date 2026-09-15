Ливни, град и ветер до 23 м/с: какая погода ждет Краснодарский край в середине недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в среду, 16 сентября, на Кубани ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут сильные дожди и ливни с грозой, градом и ветром до 20–23 м/с. Ночью и утром возможен туман. В регионе продолжит действовать штормовое предупреждение.



«Погодные условия на территории Краснодарского края на ближайшие сутки сохранятся неустойчивыми», — отметили синоптики.