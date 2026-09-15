«Вся вонь и химия идут на город». Жители Таганрога пожаловались на смог в воздухе из-за пожара на складе после атаки БПЛА

15 сентября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жители Таганрога жалуются на смог после атаки беспилотников на город. По словам таганрожцев, сильный запах гари стоит в воздухе с 12 сентября.

Напомним, 12 сентября Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В Таганроге возникли возгорания в разных местах. Пострадало здание футбольного клуба, а также продуктовый склад. Никто не пострадал. На одном из объектов пожар до сих пор не потушили.

По словам жителей, небо города заволокло дымом, а запах распространяется в квартиры даже через закрытые окна.

«Уже 4-й день горит магазин, и вся вонь, химия и продукты горения идут прямо на город! В одном районе отключили всю воду для тушения, но это не помогает. У нас тут скоро онкология полезет на каждом», — заявила местная жительница.