«Вся вонь и химия идут на город». Жители Таганрога пожаловались на смог в воздухе из-за пожара на складе после атаки БПЛА

Ростовская область

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Осторожно, новости»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Осторожно, новости»

Таганрожцы пожаловались на состояние воздуха из-за возгорания на продуктовом складе

15 сентября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жители Таганрога жалуются на смог после атаки беспилотников на город. По словам таганрожцев, сильный запах гари стоит в воздухе с 12 сентября. 

Напомним, 12 сентября Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В Таганроге возникли возгорания в разных местах. Пострадало здание футбольного клуба, а также продуктовый склад. Никто не пострадал. На одном из объектов пожар до сих пор не потушили.

По словам жителей, небо города заволокло дымом, а запах распространяется в квартиры даже через закрытые окна.

«Уже 4-й день горит магазин, и вся вонь, химия и продукты горения идут прямо на город! В одном районе отключили всю воду для тушения, но это не помогает. У нас тут скоро онкология полезет на каждом», — заявила местная жительница.

15 сентября в Таганроге после ракетной атаки пострадал склад Ozon:

На следующий день после атаки глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что специалисты мониторят состояние воздуха. По данным на 13 сентября, Роспотребнадзор не зафиксировал превышения допустимых концентраций вредных веществ. Однако с тех пор данные не обновляли.

Как писали Юга.ру, в сентябре стало известно, что МЧС Ростовской области оштрафовало фермера за пожар в поле от упавшего беспилотника.

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