«Вся вонь и химия идут на город». Жители Таганрога пожаловались на смог в воздухе из-за пожара на складе после атаки БПЛА
Таганрожцы пожаловались на состояние воздуха из-за возгорания на продуктовом складе
15 сентября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жители Таганрога жалуются на смог после атаки беспилотников на город. По словам таганрожцев, сильный запах гари стоит в воздухе с 12 сентября.
Напомним, 12 сентября Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В Таганроге возникли возгорания в разных местах. Пострадало здание футбольного клуба, а также продуктовый склад. Никто не пострадал. На одном из объектов пожар до сих пор не потушили.
По словам жителей, небо города заволокло дымом, а запах распространяется в квартиры даже через закрытые окна.
«Уже 4-й день горит магазин, и вся вонь, химия и продукты горения идут прямо на город! В одном районе отключили всю воду для тушения, но это не помогает. У нас тут скоро онкология полезет на каждом», — заявила местная жительница.
15 сентября в Таганроге после ракетной атаки пострадал склад Ozon:
На следующий день после атаки глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что специалисты мониторят состояние воздуха. По данным на 13 сентября, Роспотребнадзор не зафиксировал превышения допустимых концентраций вредных веществ. Однако с тех пор данные не обновляли.
Как писали Юга.ру, в сентябре стало известно, что МЧС Ростовской области оштрафовало фермера за пожар в поле от упавшего беспилотника.