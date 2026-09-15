В Краснодаре труба котельной рухнула на Восточно-Кругликовскую и перекрыла движение
В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской ограничили движение из-за обрушения трубы
15 сентября департамент транспорта Краснодара сообщил, что в кубанской столице временно ограничили движение транспорта на улице Восточно-Кругликовской в направлении 40-летия Победы. Причиной стало обрушение трубы котельной, которая упала прямо на проезжую часть.
Авария произошла в районе дома № 55/1. Из-за происшествия проезд затруднен. Автомобили направляют по одной полосе встречного направления.
На месте работают сотрудники ДПС. Водителей просят учитывать возникшие ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать другие маршруты.
Как писали Юга.ру, в Музыкальном микрорайоне Краснодара на месяц ограничат движение — строители будут прокладывать новые коммуникации.