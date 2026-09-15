Беременным студенткам в Адыгее, Ростовской области и Ставропольском крае назначили выплаты 100 тыс. рублей

Адыгея, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Ömürden Cengiz, Unsplash.com
    © Фото Ömürden Cengiz, Unsplash.com

Беременным студенткам начали выплачивать до 250 тыс. рублей. Размер выплат зависит от региона

15 сентября РИА «Новости» сообщило, что выплаты беременным студенткам установили в ряде субъектов России. Размер поддержки зависит от региона.

Больше всего платят в Смоленской области — 250 тыс. рублей. По 200 тыс. рублей предусмотрено в Ивановской и Ульяновской областях, а также Севастополе.

«Это проявление заботы»:

В Удмуртии, Брянской и Тульской областях размер единовременной выплаты составляет 150 тыс. рублей. В Адыгее, Ростовской области, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии перечисляют по 100 тыс. рублей.

Также выплаты предусмотрены в Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском и Хабаровском краях, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Самарской областях — всего в списке 38 регионов.

Условия получения поддержки могут различаться. В большинстве субъектов претендовать на выплату могут студентки, срок беременности которых составляет не меньше 12 недель. Еще одним распространенным условием является постоянное проживание в регионе на протяжении как минимум трех лет.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае фиксируют рост подростковых беременностей.

Адыгея Деньги Дети Здоровье Ростовская область

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Беременным студенткам в Адыгее, Ростовской области и Ставропольском крае назначили выплаты 100 тыс. рублей
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