Павел Мамаев сыграл еще один матч в «Бутырке»

Адвокат полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева 5 марта рассказал, что футболист провел еще один матч в СИЗО

Оказалось, что после игры 14 февраля Павел Мамаев еще раз выходил на поле со своими сокамерниками. Двор, в котором прошел первый матч, все еще используется в качестве импровизированной футбольной площадки, где проводятся игры между заключенными «Бутырки» и, возможно, полузащитник «Краснодара» выйдет на поле еще раз, рассказал адвокат футболиста Игорь Бушманов в интервью «Спорт-экспрессу».

Также юрист рассказал, что Мамаев не жалуется на здоровье, хотя у него были спортивные травмы. Он старается поддерживать физическую форму. У футболиста «Зенита» Александра Кокорина все сложнее — его травму не залечили до конца и теперь стоит вопрос о повторной операции.