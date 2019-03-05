Павел Мамаев сыграл еще один матч в «Бутырке»
Адвокат полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева 5 марта рассказал, что футболист провел еще один матч в СИЗО
Оказалось, что после игры 14 февраля Павел Мамаев еще раз выходил на поле со своими сокамерниками. Двор, в котором прошел первый матч, все еще используется в качестве импровизированной футбольной площадки, где проводятся игры между заключенными «Бутырки» и, возможно, полузащитник «Краснодара» выйдет на поле еще раз, рассказал адвокат футболиста Игорь Бушманов в интервью «Спорт-экспрессу».
Также юрист рассказал, что Мамаев не жалуется на здоровье, хотя у него были спортивные травмы. Он старается поддерживать физическую форму. У футболиста «Зенита» Александра Кокорина все сложнее — его травму не залечили до конца и теперь стоит вопрос о повторной операции.
Как сообщали Юга.ру, 7 февраля замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что Павел Мамаев предложил провести футбольный матч в СИЗО в честь Дня святого Валентина. Руководство ведомства поддержало идею. К игре подготовили поле, ворота и табло, сшили форму и пригласили журналистов. Мамаев сыграл за обе команды.
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11 октября спортсменов арестовали по делу о побоях и хулиганстве, а 6 февраля суд продлил арест до апреля. Футболисты находятся под стражей в «Бутырке».
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