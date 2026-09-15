В парке «Краснодар» строят новую локацию с каскадным водопадом
В парке «Краснодар» появится еще одна локация
8 сентября краснодарский фотограф опубликовал кадры из парка «Краснодар», в котором рабочие строят новую локацию.
Судя по фото, это водный объект с множеством разноуровневых ступеней. Локация напоминает каскадный водопад. На ступенях установлены кадки — горшки цилиндрической формы с деревьями.
Сейчас на объекте идут работы — строители укладывают плитку.
Известно, что локация находится между фонтаном, «Гротом» и стадионом академии ФК «Краснодар». Официально о новом объекте не сообщали, поэтому неизвестно, когда он будет открыт для посетителей.
Как писали Юга.ру, парк «Краснодар» этим летом принял в 2 раза больше гостей.
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