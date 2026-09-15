В парке «Краснодар» строят новую локацию с каскадным водопадом

Судя по фото, это водный объект с множеством разноуровневых ступеней. Локация напоминает каскадный водопад. На ступенях установлены кадки — горшки цилиндрической формы с деревьями.

Сейчас на объекте идут работы — строители укладывают плитку.

Известно, что локация находится между фонтаном, «Гротом» и стадионом академии ФК «Краснодар». Официально о новом объекте не сообщали, поэтому неизвестно, когда он будет открыт для посетителей.