Злодеи, помощники и возлюбленные. В Краснодаре пройдет лекция о драконах в славянском фольклоре

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Как приручить дракона» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»
    Кадр из трейлера к фильму «Как приручить дракона» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»

Краснодарца расскажут, как приручить дракона и зачем это вообще нужно (12+)

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 18 сентября лекцию «Драконы в славянском фольклоре: злодеи, помощники и таинственные возлюбленные». Встречу проводит исследовательница славянского фольклора Ирина Кирилина.

Программа:

  • как приручить дракона по версии сербов (и зачем это вообще может быть нужно);
  • кого звать на помощь, если приручить дракона не получилось;
  • как варьируется образ Змея Горыныча в русском фольклоре — от абсолютного врага, которого надо истребить, до в сущности безобидного и не слишком сообразительного персонажа, а то и вовсе помощника главного героя;
  • зачем молодоженам угощать Цмока и как он потом буянит на радостях в местной речке.

Заклинания, обитатели, структура:

В славянском фольклоре дракон — это не просто сказочное чудовище, а сложный и многоликий образ, который тесно связан с древними мифами о борьбе порядка и хаоса. Чаще всего он выступает как воплощение зла, но его история и роль в разных славянских культурах имеют свои уникальные черты.

Самый известный представитель — Змей Горыныч. Онако славянская мифология не ограничивается одним им. У других народов были свои драконы: Чудо-юдо, Тугарин Змеевич, ламии, здухачи, Вавельский дракон.

Лекция состоится 18 сентября в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.

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Злодеи, помощники и возлюбленные. В Краснодаре пройдет лекция о драконах в славянском фольклоре
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