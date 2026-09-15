Злодеи, помощники и возлюбленные. В Краснодаре пройдет лекция о драконах в славянском фольклоре

Краснодарца расскажут, как приручить дракона и зачем это вообще нужно (12+)

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 18 сентября лекцию «Драконы в славянском фольклоре: злодеи, помощники и таинственные возлюбленные». Встречу проводит исследовательница славянского фольклора Ирина Кирилина.

В славянском фольклоре дракон — это не просто сказочное чудовище, а сложный и многоликий образ, который тесно связан с древними мифами о борьбе порядка и хаоса. Чаще всего он выступает как воплощение зла, но его история и роль в разных славянских культурах имеют свои уникальные черты.

Самый известный представитель — Змей Горыныч. Онако славянская мифология не ограничивается одним им. У других народов были свои драконы: Чудо-юдо, Тугарин Змеевич, ламии, здухачи, Вавельский дракон.

Лекция состоится 18 сентября в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.