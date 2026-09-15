Злодеи, помощники и возлюбленные. В Краснодаре пройдет лекция о драконах в славянском фольклоре
Краснодарца расскажут, как приручить дракона и зачем это вообще нужно (12+)
Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 18 сентября лекцию «Драконы в славянском фольклоре: злодеи, помощники и таинственные возлюбленные». Встречу проводит исследовательница славянского фольклора Ирина Кирилина.
Программа:
- как приручить дракона по версии сербов (и зачем это вообще может быть нужно);
- кого звать на помощь, если приручить дракона не получилось;
- как варьируется образ Змея Горыныча в русском фольклоре — от абсолютного врага, которого надо истребить, до в сущности безобидного и не слишком сообразительного персонажа, а то и вовсе помощника главного героя;
- зачем молодоженам угощать Цмока и как он потом буянит на радостях в местной речке.
Заклинания, обитатели, структура:
В славянском фольклоре дракон — это не просто сказочное чудовище, а сложный и многоликий образ, который тесно связан с древними мифами о борьбе порядка и хаоса. Чаще всего он выступает как воплощение зла, но его история и роль в разных славянских культурах имеют свои уникальные черты.
Самый известный представитель — Змей Горыныч. Онако славянская мифология не ограничивается одним им. У других народов были свои драконы: Чудо-юдо, Тугарин Змеевич, ламии, здухачи, Вавельский дракон.
Лекция состоится 18 сентября в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.
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