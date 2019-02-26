Продюсер спектакля, раскритикованного Нурмагомедовым, извинился перед дагестанцами

Актер и продюсер спектакля «Охота на мужчин» Иван Жидков извинился перед дагестанским народом за спектакль, который не понравился бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову

«От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю», — написал в своем инстаграме Жидков.

Артист рассказал, что на сцене показали классическую итальянскую пьесу, которую играют по всему миру уже много лет. По его словам, спектакль не призван показать «чернуху», а постельная сцена — лишь часть произведения.

«Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс. Директ завален угрозами. Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но все же... У каждого народа есть свои традиции и устои, и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго», — поделился продюсер. Он уточнил, что артисты приехали по приглашению.

Как сообщали Юга.ру, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой «Охота на мужчин», который прошел в Махачкале 23 февраля.

Ранее Нурмагомедов уже критиковал культурные мероприятия в Дагестане. Полгода назад он высказался против проведения в республике концерта артистов лейбла Black Star Егора Крида и MC Doni. Мероприятия отменили из-за угроз в соцсетях в адрес исполнителей от местных жителей, Хабиб это поддержал. После этого между ним и основателем лейбла Тимати завязался конфликт. Нурмагомедов назвал Тимати и Крида «чертями» и «петушарами». Стороны помирились после вмешательства в конфликт главы Чечни Рамзана Кадырова.