Продюсер спектакля, раскритикованного Нурмагомедовым, извинился перед дагестанцами

Я Иван Жидков, Актер и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте @khabib_nurmagomedov .От лица творческой группы проекта ,приношу извинения за то,что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса,которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель - делать хорошие спектакли , которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали ,что она может вызвать такой резонанс. Директ завален угрозами . Я понимаю,это ответ на наше непредумышленное оскорбление , но всё же.. У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем , но мы не учли ,что все так строго.Нас пригласили , мы с радостью приехали.То что произошло , думаю заставит задуматься о цензуре , многих , кто захочет организовать концерт или Спектакль в Дагестане. Ещё раз приносим свои извинения! P.s Всем мир