В Дагестане из-за неспокойной обстановки отменили концерт Егора Крида

Лейбл Black Star отменил концерты Егора Крида и DONI в Дагестане

В сообщении лейбла говорится, что выступления отменили из-за неспокойной обстановки.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — рассказали в Black Star.

Крид должен был выступить 9 сентября в Махачкале, DONI — 8 сентября в Каспийске.

С 4 сентября на странице Егора Крида в инстаграме стали появляться оскорбления, угрозы и рекомендации не приезжать в республику. МВД по Дагестану 8 сентября сообщило, что установлены личности тех, кто угрожал Криду. Нарушителями были «группа экстремистки настроенных лиц» — они распространяли сообщения, что посещение концерта Крида «идет вразрез с канонами ислама, способствует развращению молодежи и отдаляет их от религии и норм шариата», сообщает телеканал «Дождь».