От всего Атомного сердца: «Пятёрочка» и Atomic Heart разыгрывают автомобиль, технику и эксклюзивные аксессуары

С 14 апреля по 25 мая в магазинах торговой сети «Пятёрочка» проходит акция «Призы от всего Атомного сердца в Пятёрочке». Коллаборация с видеоигрой Atomic Heart приурочена к выходу нового дополнения (DLC 4). В рамках акции границы между реальностью и виртуальностью стерты — теперь покупки участников работают в двух мирах одновременно. Уникальные продукты от «Пятёрочки» и Atomic Heart дают двойное преимущество: помогают герою в игре и увеличивают шансы на победу в розыгрыше реальных призов.

Как это работает Чтобы получить возможность выиграть призы, необходимо активировать свое участие на сайте акции, после чего совершать покупки от 500 рублей с картой «Х5 Клуба» в магазинах или через «Пятёрочку Доставку». Каждые 500 рублей автоматически приносят одно «атомное сердце» — специальную валюту акции (регистрировать чеки не нужно). Чем больше сердец накоплено, тем ценнее призы в розыгрыше: 5 сердец (в неделю) — сертификаты на покупки в «Пятёрочке» и на гаджеты для умного дома,

7 сердец — игровая приставка, наушники, робот-пылесос,

10 сердец — телевизор, премиальный смартфон, игровой ноутбук,

45 сердец — автомобиль.

Атомный паек для буста Специально к акции «Пятёрочка» выпустила лимитированную линейку продуктов с необычными вкусами. При покупке они дают преимущество в розыгрыше, умножая количество начисляемых «атомных сердец» и приближая участников к крупным призам. Эти же продукты интегрированы в саму игру — в виртуальном мире появляется «Пятый отдел снабжения». Продукты собственных брендов «Пятёрочки», которые дают двойной буст: чипсы Twister «Малосольные огурчики и укроп»,

сухарики Twister «Бекон»,

энергетик 100KWT «Красный апельсин-грейпфрут»,

заливное из индейки «Пятёрочка кафе»,

чизкейк с яблочным желе «Пятёрочка кафе»,

лимонад Yes! «Синяя малина». Награды и мерч При регистрации на сайте акции открывается доступ к «полимерной капсуле» — колесу фортуны с моментальными призами: промокодами на «Пятёрочку Доставку» и сервис «Пакет», кешбэком за оформление карты «Апельсин», скидками на чекап здоровья, в магазине электроники и при заказе мебели для обустройства игровой зоны, а также другие выгодные предложения партнеров. За 15 накопленных сердец полагается эксклюзивный шоппер с брелоками, за 20 — брендированное худи от «Пятёрочки» и Atomic Heart.

