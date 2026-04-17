От всего Атомного сердца: «Пятёрочка» и Atomic Heart разыгрывают автомобиль, технику и эксклюзивные аксессуары
С 14 апреля по 25 мая в магазинах торговой сети «Пятёрочка» проходит акция «Призы от всего Атомного сердца в Пятёрочке». Коллаборация с видеоигрой Atomic Heart приурочена к выходу нового дополнения (DLC 4).
В рамках акции границы между реальностью и виртуальностью стерты — теперь покупки участников работают в двух мирах одновременно. Уникальные продукты от «Пятёрочки» и Atomic Heart дают двойное преимущество: помогают герою в игре и увеличивают шансы на победу в розыгрыше реальных призов.
Как это работает
Чтобы получить возможность выиграть призы, необходимо активировать свое участие на сайте акции, после чего совершать покупки от 500 рублей с картой «Х5 Клуба» в магазинах или через «Пятёрочку Доставку». Каждые 500 рублей автоматически приносят одно «атомное сердце» — специальную валюту акции (регистрировать чеки не нужно).
Чем больше сердец накоплено, тем ценнее призы в розыгрыше:
- 5 сердец (в неделю) — сертификаты на покупки в «Пятёрочке» и на гаджеты для умного дома,
- 7 сердец — игровая приставка, наушники, робот-пылесос,
- 10 сердец — телевизор, премиальный смартфон, игровой ноутбук,
- 45 сердец — автомобиль.
Добро, эмоции, путешествия мечты:
Атомный паек для буста
Специально к акции «Пятёрочка» выпустила лимитированную линейку продуктов с необычными вкусами. При покупке они дают преимущество в розыгрыше, умножая количество начисляемых «атомных сердец» и приближая участников к крупным призам. Эти же продукты интегрированы в саму игру — в виртуальном мире появляется «Пятый отдел снабжения».
Продукты собственных брендов «Пятёрочки», которые дают двойной буст:
- чипсы Twister «Малосольные огурчики и укроп»,
- сухарики Twister «Бекон»,
- энергетик 100KWT «Красный апельсин-грейпфрут»,
- заливное из индейки «Пятёрочка кафе»,
- чизкейк с яблочным желе «Пятёрочка кафе»,
- лимонад Yes! «Синяя малина».
Награды и мерч
При регистрации на сайте акции открывается доступ к «полимерной капсуле» — колесу фортуны с моментальными призами: промокодами на «Пятёрочку Доставку» и сервис «Пакет», кешбэком за оформление карты «Апельсин», скидками на чекап здоровья, в магазине электроники и при заказе мебели для обустройства игровой зоны, а также другие выгодные предложения партнеров.
За 15 накопленных сердец полагается эксклюзивный шоппер с брелоками, за 20 — брендированное худи от «Пятёрочки» и Atomic Heart.
Больше призов
Генеральные партнеры — средства для стирки BiMax, товары собственного бренда «Выручай» и соки «Сады Придонья» — дополнительно разыгрывают смартфон, премиальные ноутбуки и денежные призы (100 тыс. рублей на карту). Отдельный розыгрыш проводится для пользователей «Пятёрочка Доставка»: два заказа в сервисе на 1600 рублей дают шанс выиграть планшет или наушники.
Больше подробностей об условиях участия и получения призов можно получить на сайте акции.