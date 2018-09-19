Instagram удалил пост Нурмагомедова о «чертях» и «петушарах» Тимати и Криде
Администрация соцсети Instagram решила удалить пост бойца и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который тот опубликовал в своем аккаунте, раскритиковав артиста и продюсера Тимати и рэпера Егора Крида
Об удалении поста в сториз на своей странице сообщил сам Нурмагомедов.
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Напомним, конфликт между Нурмагомедовым и артистами Black Star произошел после того, как Хабиб поддержал отмену концертов Егора Крида и MC Doni в Махачкале из-за угроз в соцсетях в адрес артистов от местных жителей.
В ответ на это продюсер и основатель лейбла Тимати выложил видеообращение к бойцу в инстаграме, призвав спортсмена разрешить недопонимание без «глупых межнациональных конфликтов». К нему присоединился и сам Крид, отметив, что не ожидал того, что против его концерта будет один их его любимых бойцов.
Нурмагомедов в ответ заявил, что никто не имеет ему права указывать, что говорить, а что — нет. Он также назвал Тимати и Егора Крида «чертями» и «петушарами».
В ответ на это продюсер сказал бойцу, что никто не имеет права указывать ему, где проводить свои концерты. После этого в конфликт между Тимати и Нурмагомедовым вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал «не ссориться» и «жить дружно».
Инцидент с Тимати и Нурмагомедовым также прокомментировал владелец махачкалинского ФК «Анжи» Осман Кадиев. Он выступил в поддержку спортсмена и заявил, что в Дагестане абсолютно не нужны рэп-концерты.
Отметим, что в середине августа Нурмагомедов уже высказывался против рэперов: он выложил в инстаграм видеонарезку с концерта в Дагестане рэперов HammAli и Navai (главный хит дуэта — «Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться»). На видео поклонники веселились и подпевали артистам. «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники?» — подписал пост Хабиб.
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