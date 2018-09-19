Instagram удалил пост Нурмагомедова о «чертях» и «петушарах» Тимати и Криде

Администрация соцсети Instagram решила удалить пост бойца и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который тот опубликовал в своем аккаунте, раскритиковав артиста и продюсера Тимати и рэпера Егора Крида

«Мы удалили вашу публикацию за враждебные высказывания или символы, так как это противоречит нашему Руководству сообщества. Если вы снова нарушите Руководство сообщества, доступ к вашему аккаунту может быть ограничен или заблокирован», — говорится в сообщении.

Об удалении поста в сториз на своей странице сообщил сам Нурмагомедов.

Напомним, конфликт между Нурмагомедовым и артистами Black Star произошел после того, как Хабиб поддержал отмену концертов Егора Крида и MC Doni в Махачкале из-за угроз в соцсетях в адрес артистов от местных жителей.

В ответ на это продюсер и основатель лейбла Тимати выложил видеообращение к бойцу в инстаграме, призвав спортсмена разрешить недопонимание без «глупых межнациональных конфликтов». К нему присоединился и сам Крид, отметив, что не ожидал того, что против его концерта будет один их его любимых бойцов.

Нурмагомедов в ответ заявил, что никто не имеет ему права указывать, что говорить, а что — нет. Он также назвал Тимати и Егора Крида «чертями» и «петушарами».