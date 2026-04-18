Цветаева, Ахматова, Тушнова. В Краснодаре покажут спектакль о трех поэтессах

  © Фото freepik, сайт freepik.com
В Краснодаре актеры расскажут о детстве, любви, материнстве, войне и эмиграции трех известных женщин (18+)

Творческий проект Renaissance анонсировал на 23 апреля премьеру спектакля «Не каменные». Это постановка-исповедь о трех великих поэтессах — Анне Ахматовой, Марне Цветаевой и Веронике Тушновой.

Актеры расскажут об их детстве, любви, материнстве, войне и эмиграции.

В Краснодаре пройдут гастроли Музыкального театра Крыма:

Марина Цветаева, Анна Ахматова и Вероника Тушнова — выдающиеся русские поэтессы, чье творчество охватывает разные периоды XX века. В своих произведениях они раскрывают глубину женской лирики, темы любви, судьбы, разлуки и жертвенности. Ахматова и Цветаева — столпы Серебряного века, а Тушнова — мастер советской любовной лирики.

«Приходите сопереживать. Это будет история не о памятниках, а о людях, чьи сердца бились вопреки всему», — приглашают организаторы.

Спектакль состоится 23 апреля в 19:30 на улице Мира, 61 (пространство «Птичка»). Стоимость билетов — 1200 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» 24, 25 и 26 апреля покажет свою версию «Гамлета». 

В горах Северного Кавказа пройдет фестиваль «Выше звука». Организаторы объявили набор музыкантов и хореографов
В Краснодаре в Международный день джаза выступит оркестр Ильи Филиппова с приглашенными вокалистами
У горы Большой Тхач в Адыгее пройдет волонтерская уборка. Как принять участие?
Житель Краснодара заявил, что автосалон Fresh не выплачивает ему 2,5 млн рублей за проданную машину
Ливни с градом, штормовой ветер и заморозки: жителей Краснодарского края ждут холодные выходные

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
Вчера, 12:15
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
16 апреля, 16:30
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

