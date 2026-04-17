В Ростове и Сочи выступит «глыба танцевальной индустрии» диджей Пол Окенфолд
В сентябре в южных городах России пройдут концерты британского диджея Пола Окенфолда (18+)
Телеграм-канал радиостанции «Радио Энерджи» сообщил, что британский диджей Пол Окенфолд, которого называют «глыбой танцевальной индустрии», едет в Россию с большим туром. Он выступит в четырех городах:
- Ростове-на-Дону (4 сентября);
- Сочи (5 сентября);
- Москве (11 сентября);
- Санкт-Петербурге (12 сентября).
«У меня здесь много хороших друзей. Я скучал по своим фанатам, русской культуре и кухне — очень полюбил все это!» — рассказал музыкант.
Организаторы обещают настоящее шоу с фирменным миксом жанров, мощной энергетикой и полным погружением в танец.
В Ростове диджей выступит в клубе Embargo на улице Левобережной, 72. Стоимость билета — от 3 тыс. рублей.
В Сочи он сыграет в клубе Vinograd на улице Бестужева, 1/1. Стоимость билета — 4 тыс. рублей.
Пол Окенфолд — британский диджей, стоявший у истоков рейв-движения в конце 1980-х годов в Англии. Он создал собственное звучание, основанное на электронной танцевальной музыке в жанре транс. Пол сделал транс коммерчески успешным и стал известен широкой аудитории.
Он делал ремиксы для U2, Massive Attack, Arrested Development, The Cure, Снуп Догга, Майкла Джексона, Moby, The Rolling Stones и выпускал альбомы с вокалами Нелли Фуртадо, Фаррела Уильямса, Tricky, Ice Cube и голосом писателя Хантера С. Томпсона.
Помимо этого, Пола трижды номинировали на премию «Грэмми», дважды признавали лучшим диджеем мира, он попал в Книгу рекордов Гиннесса и работал над саундтреками к фильмам «Пароль «Рыба-меч», «Матрица: Перезагрузка» и видеоигр FIFA, начиная с FIFA Football 2005.
Окенфолд впервые посетил Москву в 1994 году, после чего регулярно выступал в стране, сотрудничал с российскими диджеями, записал ремикс на песню «Хочу перемен» группы «Кино» и выступал вместе с Мадонной на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году.
