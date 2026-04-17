В Ростове и Сочи выступит «глыба танцевальной индустрии» диджей Пол Окенфолд

В сентябре в южных городах России пройдут концерты британского диджея Пола Окенфолда (18+)

Телеграм-канал радиостанции «Радио Энерджи» сообщил, что британский диджей Пол Окенфолд, которого называют «глыбой танцевальной индустрии», едет в Россию с большим туром. Он выступит в четырех городах:

Ростове-на-Дону (4 сентября);

Сочи (5 сентября);

Москве (11 сентября);

Санкт-Петербурге (12 сентября).

«У меня здесь много хороших друзей. Я скучал по своим фанатам, русской культуре и кухне — очень полюбил все это!» — рассказал музыкант.

Организаторы обещают настоящее шоу с фирменным миксом жанров, мощной энергетикой и полным погружением в танец.