В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Для уборки Верхнего Покровского озера в Краснодаре ищут волонтеров (0+)

Краснодарская ассоциация «Новый акрополь» анонсировала на 19 апреля экологическую уборку на Верхнем Покровском озере в районе стадиона «Кубань» и Дмитриевской дамбы.

Участники будут собирать мусор из воды и вдоль берега. Организаторы выдадут мешки и хозяйственные перчатки, однако тех, у кого есть прорезиненные перчатки, просят взять их с собой.

Также участники могут взять грабли и прийти на субботник в резиновых сапогах — для удобства и безопасности.

Субботник состоится 19 апреля. Сбор — в 9:50 у здания организации «Новый акрополь» на улице Костылева, 21. Далее участники вместе отправятся к озеру. Подробности можно уточнить по телефонам: +7 (989) 827-12-12 (Дмитрий) и +7 (918) 177-03-20 (Светлана).

Ассоциация «Новый акрополь» — некоммерческая организация, работающая с 1986 года по всей России. Проект продвигает философию, культуру, науку и образование. Ассоциация проводит лекции, фестивали, летние школы для детей, научные и спортивные мероприятия, издает книги и фильмы и другое.

Как писали Юга.ру, в марте три грузовика мусора вытащили волонтеры из пруда возле стадиона ФК «Краснодар».

Афиша Водоемы Волонтеры Город Краснодар Мусор События Субботник Экология

Новости

Лента новостей

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
Сегодня, 12:15
В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
Реклама на сайте