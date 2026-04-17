В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?

Краснодарская ассоциация «Новый акрополь» анонсировала на 19 апреля экологическую уборку на Верхнем Покровском озере в районе стадиона «Кубань» и Дмитриевской дамбы.

Участники будут собирать мусор из воды и вдоль берега. Организаторы выдадут мешки и хозяйственные перчатки, однако тех, у кого есть прорезиненные перчатки, просят взять их с собой.

Также участники могут взять грабли и прийти на субботник в резиновых сапогах — для удобства и безопасности.