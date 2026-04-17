В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
Для уборки Верхнего Покровского озера в Краснодаре ищут волонтеров (0+)
Краснодарская ассоциация «Новый акрополь» анонсировала на 19 апреля экологическую уборку на Верхнем Покровском озере в районе стадиона «Кубань» и Дмитриевской дамбы.
Участники будут собирать мусор из воды и вдоль берега. Организаторы выдадут мешки и хозяйственные перчатки, однако тех, у кого есть прорезиненные перчатки, просят взять их с собой.
Также участники могут взять грабли и прийти на субботник в резиновых сапогах — для удобства и безопасности.
Субботник состоится 19 апреля. Сбор — в 9:50 у здания организации «Новый акрополь» на улице Костылева, 21. Далее участники вместе отправятся к озеру. Подробности можно уточнить по телефонам: +7 (989) 827-12-12 (Дмитрий) и +7 (918) 177-03-20 (Светлана).
Ассоциация «Новый акрополь» — некоммерческая организация, работающая с 1986 года по всей России. Проект продвигает философию, культуру, науку и образование. Ассоциация проводит лекции, фестивали, летние школы для детей, научные и спортивные мероприятия, издает книги и фильмы и другое.
Как писали Юга.ру, в марте три грузовика мусора вытащили волонтеры из пруда возле стадиона ФК «Краснодар».