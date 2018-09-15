Рэпер Элджей отменил концерт в Дагестане

Дагестан

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Рэпер Элджей 14 сентября отменил концерт в Махачкале по просьбе организаторов

Мероприятие должно было состояться 5 октября в здании филармонии. Как сообщает издание Super, 11 сентября продажу билетов на концерт Элджея приостановили. Среди причин организаторы называли «проблемы». Через несколько дней концерт отменили по просьбе организаторов.

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Как писали Юга.ру, 9 сентября в Махачкале из-за угроз от местных жителей в социальных сетях отменили концерты Егора Крида и других участников музыкального лейбла Black Star. На это отрегировал боец и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, сказав в своих сториз в инстаграме, что «невелика потеря».

Это прокомментировал продюсер и основатель лейбла Тимати и обратился к бойцу в видеообращении в инстаграме. Он призвал спортсмена разрешить недопонимание без «глупых межнациональных конфликтов». Нурмагомедов в ответ сказал, что никто не имеет ему права указывать, что говорить, а что — нет. Он также назвал Тимати и Егора Крида «чертями» и «петушарами».

В ответ на это продюсер сказал бойцу, что никто не имеет права указывать ему, где проводить свои концерты. После этого в конфликт между Тимати и Нурмагомедовым вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал «не ссориться» и «жить дружно». Также он обратился к жителям Дагестана и подчеркнул, что им необходимо развивать туризм в республике.  

Инцидент с Тимати и Нурмагомедовым также прокомментировал владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев. Он выступил в поддержку спортсмена и заявил, что в Дагестане абсолютно не нужны рэп-концерты. 

Концерты Махачкала Музыка Рамзан Кадыров Тимати ФК «Анжи» Хабиб Нурмагомедов
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