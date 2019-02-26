«Кто за эту порнографию ответит?» Хабиб потребовал у властей Дагестана проверить спектакль «Охота на мужчин»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов потребовал у правительства Дагестана проверить спектакль «Охота на мужчин», который 23 февраля прошел в Махачкале

«Что вы все молчите, они назвали этот спектакль "Охотой на мужчин". Это ведь прямое оскорбление нас или вы думаете, что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь», — призвал спортсмен в своем инстаграме.

«Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?» — написал боец.

По мнению Нурмагомедова, власти провоцируют и унижают дагестанский народ, позволяя показывать спектакли с «порнухой».

Спортсмен посоветовал правительству Дагестана провести расследование и наказать организаторов спектакля. Также они должны извиниться перед дагестанским народом. Нурмагомедов призвал контролировать такие мероприятия на уровне министерств и правительства республики.

«И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры вовремя», — предупредил спортсмен.