«Кто за эту порнографию ответит?» Хабиб потребовал у властей Дагестана проверить спектакль «Охота на мужчин»
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов потребовал у правительства Дагестана проверить спектакль «Охота на мужчин», который 23 февраля прошел в Махачкале
Нурмагомедов возмутился молчанием властей Дагестана, депутатов народного собрания, глав района и министров.
«Что вы все молчите, они назвали этот спектакль "Охотой на мужчин". Это ведь прямое оскорбление нас или вы думаете, что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь», — призвал спортсмен в своем инстаграме.
По мнению Нурмагомедова, власти провоцируют и унижают дагестанский народ, позволяя показывать спектакли с «порнухой».
«Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?» — написал боец.
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Спортсмен посоветовал правительству Дагестана провести расследование и наказать организаторов спектакля. Также они должны извиниться перед дагестанским народом. Нурмагомедов призвал контролировать такие мероприятия на уровне министерств и правительства республики.
«И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры вовремя», — предупредил спортсмен.
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Всем Салам Аллейкум. Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что, Вы все молчите, они назвали этот спектакль * Охотой на Мужчин * Это ведь прямое оскорбление нас, или Вы думаете ,что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите,чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И ,кто ,вообще,за эту порнографию ответит? Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и ,чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соц сетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время. #ДагестанПроснись
Как сообщали Юга.ру, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой «Охота на мужчин», который прошел в Махачкале 23 февраля. Позже актер и продюсер Иван Жидков извинился перед дагестанским народом за постановку.
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