Житель Краснодара заявил, что автосалон Fresh не выплачивает ему 2,5 млн рублей за проданную машину

Через несколько дней ему позвонили и заявили, что нашелся покупатель, но нужно снизить стоимость машины на несколько сотен тысяч рублей.

17 апреля краснодарец сообщил Юга.ру, что 11 марта он заключил договор с автосалоном Fresh на улице Покрышкина, 13 о продаже своего автомобиля.

24 марта менеджер автосалона сообщил, что автомобиль удалось продать — деньги за него поступили на счет компании. По договору мужчина должен был получить 2,5 млн рублей за свою машину в течение 15 рабочих дней. Этот срок уже прошел — деньги ему не перечислили.

«Менеджер салона причину задержки назвать не может, сроки постоянно переносятся. Со слов представителя автосалона, в настоящее время выплаты по аналогичным сделкам никому не производятся. Также, по информации работников салона, данная ситуация происходит регулярно. У меня складывается впечатление, что суть работы данной компании строится на принципе финансовой пирамиды», — житель Краснодара редакции Юга.ру.

Мужчина сообщил, что написал на салон досудебную претензию. Срок ее рассмотрения составляет пять рабочих дней. Если к этому времени он не получит свои деньги, то пойдет в полицию.

Роман добавил, что, по отзывам в сети, данная ситуация носит массовый характер по всем филиалам компании Fresh. Юга.ру проанализировали комментарии посетителей автосалона на Покрышкина, 13 на «Яндекс. Карты». Многие люди пишут, что Fresh им тоже не выплачивает деньги за авто после продажи.