В Дагестане и Чечне отменили концерты Стаса Михайлова

Концерты эстрадного певца Стаса Михайлова в Махачкале и Грозном перенесли на более поздний срок

Об этом 21 сентября сообщил директор артиста Табриз Шахиди в своем инстаграме. В посте сказано, что концерты отменили из-за «неисполнения местными организаторами своих обязательств».

Мероприятие с участием Михайлова в Грозном должно было состояться 28 сентября, в Махачкале — 23 сентября. Сейчас на официальном сайте певца нет информации о концертах в этих регионах. Ближайшие концерты запланированы на 26 сентября в Майкопе и на 27 сентября в Ставрополе.

Как писали Юга.ру, 9 сентября отменили концерт рэп-исполнителя Егора Крида в Дагестане из-за неспокойной обстановки. Это стало началом конфликта между артистом Тимати и спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, который сказал в своем инстаграме, что «невелика потеря».

Тимати призвал бойца разрешить недопонимание «глупых межнациональных конфликтов», на что Нурмагомедов сказал, что никто не имеет ему права указывать, что говорить, а что — нет. Он также назвал Тимати и Егора Крида «чертями» и «петушарами». Тимати в ответ сказал бойцу, что никто не имеет права указывать ему, где проводить свои концерты.

В конфликт боца и музыканта вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров и призвал «не ссориться» и «жить дружно». В поддержку Нурмагомедова также выступил владелец махачкалинского ФК «Анжи», который заявил, что в Дагестане вообще не нужны рэп-концерты.