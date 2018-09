В Дагестане и Чечне отменили концерты Стаса Михайлова

View this post on Instagram

В связи с неисполнением местными организаторами своих обязательств, мы решили перенести концерты Стаса Михайлова в Махачкале и Грозном на более поздний срок. Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне. О новых сроках концертов мы сообщим в наших соц-сетях и на официальном сайте: www.STASMIKHAILOV.com. Приносим искренние извинения зрителям и обещаем в скором времени порадовать наших поклонников информацией о новых датах наших концертов. #СтасМихайлов #Махачкала #Грозный