На пляже Туапсе нашли пятна, похожие на мазут. Жители утверждают, что они появились из-за пожара в порту

Жители Туапсе связывают пятна нефтепродуктов в море с пожаром в терминале, который тушат больше суток

17 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фото и видео, снятые на побережье Туапсе. На них видно пятна, по внешнему виду напоминающие следы нефтепродуктов. Местные жители предполагают, что они могли возникнуть в результате пожара в порту, который тушат уже больше суток.

По словам горожан, впервые подозрительное пятно, похожее на грязную пену, они заметили вечером 16 апреля. Оно появилось как в Черном море, так и в реках, впадающих в него. Местные жители подозревают, что пятно образовалось из-за смешения воды с продуктами горения, которые затем попали в море.