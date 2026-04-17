На пляже Туапсе нашли пятна, похожие на мазут. Жители утверждают, что они появились из-за пожара в порту

Краснодарский край

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
Жители Туапсе связывают пятна нефтепродуктов в море с пожаром в терминале, который тушат больше суток

17 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фото и видео, снятые на побережье Туапсе. На них видно пятна, по внешнему виду напоминающие следы нефтепродуктов. Местные жители предполагают, что они могли возникнуть в результате пожара в порту, который тушат уже больше суток.

По словам горожан, впервые подозрительное пятно, похожее на грязную пену, они заметили вечером 16 апреля. Оно появилось как в Черном море, так и в реках, впадающих в него. Местные жители подозревают, что пятно образовалось из-за смешения воды с продуктами горения, которые затем попали в море.

Оперштаб Краснодарского края утром 17 апреля сообщил, что спасатели продолжают тушить пожар в порту Туапсе. Возгорание возникло ночью 16 апреля в результате атаки БПЛА. Однако власти рассказали о нем только вечером.

При этом в оперштабе добавили, что сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили в воздухе превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Однако жители Туапсе рассказывали, что ощущают специфический запах, предположительно связанный с пожаром.

Как писали Юга.ру, 14 апреля на побережье Анапы произошел третий за неделю выброс мазута. 

Сегодня, 17:17
Вчера, 16:30
