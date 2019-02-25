Нурмагомедов раскритиковал спектакль с «грязными» сценами, прошедший в Махачкале
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой «Охота на мужчин», который 23 февраля прошел в Махачкале
В своем инстаграме Нурмагомедов выложил скриншот поста с одного из дагестанских пабликов, на котором изображена сцена из спектакля.
«Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я еще раз хочу отметить у НАС. Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен, — возмутился Нурмагомедов. — Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться».
Он призвал чиновников следить за тем, какие мероприятия проводятся в республике.
«Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ», — заявил боец.
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Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несёт ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я ещё раз хочу отметить у НАС. Дагестан - это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия ни кто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто ,вообще, отвечает за это? Дагестан - это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ. #ДагестанПроснись
Паблик, который выложил фрагмент спектакля, обратился к министру культуры Дагестана Зареме Бутаевой с просьбой «в дальнейшем следить за сценариями спектаклей, гастролирующих в Дагестане».
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«Если мы хотим сохранить наш моральный облик дагестанского народа достойных наших предков и дать хорошее воспитание нашей молодежи, то мы должны избегать такого рода мероприятия и уделить больше внимания для распространения дагестанской культуры», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).
Спектакль «Охота на мужчин» — постановка московского режиссера Владимира Моташнева. В нем заняты известные актеры Наталья Рева-Рядинская, Станислав Бондаренко, Иван Жидков. Гастроли спектакля в столицу Дагестана организовало агентство «Аракул», которое презентовало представление как «изящную комедию о женском коварстве и превратностях любви», «спектакль, вызывающий искренний смех, сопереживание героям и эмоциональный подъем».
Напомним, это уже не первый случай, когда Нурмагомедов подвергает критике культурные мероприятия в Дагестане. Полгода назад он высказался против проведения в республике концерта артистами Black Star Егора Крида и MC Doni. Концерты отменили из-за угроз в соцсетях в адрес исполнителей от местных жителей, Хабиб это поддержал. После между ним и основателем лейбла Тимати завязался конфликт, Нурмагомедов назвал Тимати и Крида «чертями» и «петушарами». Стороны помирились после вмешательства в конфликт главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее в Дагестане также отменили концерт певца Стаса Михайлова, по просьбе организаторов не состоялся концерт рэпера Элджея, кинотеатр Cinema Hall в Махачкале отменил показ фильма-концерта Love Yourself корейской поп-группы BTS из-за угроз, а из-за угроз в адрес организаторов отменили фестиваль поклонников аниме AniDag.
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