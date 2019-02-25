Нурмагомедов раскритиковал спектакль с «грязными» сценами, прошедший в Махачкале

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой «Охота на мужчин», который 23 февраля прошел в Махачкале

В своем инстаграме Нурмагомедов выложил скриншот поста с одного из дагестанских пабликов, на котором изображена сцена из спектакля.

«Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я еще раз хочу отметить у НАС. Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен, — возмутился Нурмагомедов. — Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться».

Он призвал чиновников следить за тем, какие мероприятия проводятся в республике.

«Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ», — заявил боец.