В Дагестане отменили показ фильма о корейской поп-группе BTS

Кинотеатр Cinema Hall в Махачкале отменил показ фильма-концерта Love Yourself корейской поп-группы BTS из-за угроз

Показ фильма в кинотеатрах по всему миру, включая Дагестан, запланирован на 26 января 2019 года. 20 декабря махачкалинский кинотеатр Cinema Hall начал продажу билетов.

Новость о показе фильма про корейский музыкальный коллектив вызвала недовольство в интернете. В соцсетях кинотеатра стали появляться сообщения от местных жителей, которые были недовольны недостаточно мужественной внешностью исполнителей и призывали выступить против «фильма про семь корейских гомосеков».

Через несколько дней Cinema Hall удалил сообщения о показе Love Yourself, и противники фильма написали в соцсетях об «очередной победе».

Кассиры Cinema Hall сообщили «Коммерсанту», что руководство распорядилось больше не продавать билеты на фильм, отмену кинопоказа подтвердили организаторы проката.

Некоторые махачкалинские поклонники BTS рассказали, что планируют посмотреть фильм в Грозном. Запрета на показ концерта в Чечне пока нет.

BTS — южнокорейский музыкальный коллектив, образованный в 2013 году. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке, в результате чего они стали Beyond The Scene. В состав коллектива входит семь участников.

Напомним, это не первый случай, когда в Дагестане отменяют молодежное мероприятие. Как сообщали Юга.ру, в сентябре в Махачкале артистов музыкального лейбла Black Star Егора Крида и DONI из-за угроз в адрес исполнителей, через несколько недель стало известно об отмене концерта певца Стаса Михайлова. По просьбе организаторов не состоялся концерт рэпера Элджея, запланированный на середину сентября.

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