В Дагестане отменили показ фильма о корейской поп-группе BTS
Кинотеатр Cinema Hall в Махачкале отменил показ фильма-концерта Love Yourself корейской поп-группы BTS из-за угроз
Показ фильма в кинотеатрах по всему миру, включая Дагестан, запланирован на 26 января 2019 года. 20 декабря махачкалинский кинотеатр Cinema Hall начал продажу билетов.
Новость о показе фильма про корейский музыкальный коллектив вызвала недовольство в интернете. В соцсетях кинотеатра стали появляться сообщения от местных жителей, которые были недовольны недостаточно мужественной внешностью исполнителей и призывали выступить против «фильма про семь корейских гомосеков».
Через несколько дней Cinema Hall удалил сообщения о показе Love Yourself, и противники фильма написали в соцсетях об «очередной победе».
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Кассиры Cinema Hall сообщили «Коммерсанту», что руководство распорядилось больше не продавать билеты на фильм, отмену кинопоказа подтвердили организаторы проката.
Некоторые махачкалинские поклонники BTS рассказали, что планируют посмотреть фильм в Грозном. Запрета на показ концерта в Чечне пока нет.
BTS — южнокорейский музыкальный коллектив, образованный в 2013 году. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке, в результате чего они стали Beyond The Scene. В состав коллектива входит семь участников.
Напомним, это не первый случай, когда в Дагестане отменяют молодежное мероприятие. Как сообщали Юга.ру, в сентябре в Махачкале артистов музыкального лейбла Black Star Егора Крида и DONI из-за угроз в адрес исполнителей, через несколько недель стало известно об отмене концерта певца Стаса Михайлова. По просьбе организаторов не состоялся концерт рэпера Элджея, запланированный на середину сентября.
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В конце ноября в Дагестане из-за угроз в адрес организаторов отменили фестиваль поклонников аниме AniDag. Позже стало известно, что за запрет мероприятия выступал помощник депутата Госдумы Эльдар Иразиев.
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