Ливни с градом, штормовой ветер и заморозки: жителей Краснодарского края ждут холодные выходные

Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде на Кубани в выходные. В регионе действует штормовое предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 18 и 19 апреля ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20–23 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.

Температура воздуха ночью — 3–8 °C, в юго-восточных предгорных районах — 0–5 °C, а на востоке края прогнозируют заморозки до −4 °C. При этом днем в регионе потеплеет до 16–21 °C. В горах ночью — от −2 °C до 3 °C, днем — 6–11 °C.