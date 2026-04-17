Ливни с градом, штормовой ветер и заморозки: жителей Краснодарского края ждут холодные выходные

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде на Кубани в выходные. В регионе действует штормовое предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 18 и 19 апреля ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20–23 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.

Температура воздуха ночью — 3–8 °C, в юго-восточных предгорных районах — 0–5 °C, а на востоке края прогнозируют заморозки до −4 °C. При этом днем в регионе потеплеет до 16–21 °C. В горах ночью — от −2 °C до 3 °C, днем — 6–11 °C.

На Черноморском побережье ожидается дождь. Местами ветер усилится до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью — 7–12 °C, днем — 14–19 °C.

В Краснодаре в выходные погодные условия будут более благоприятными, чем в крае. В городе прогнозируют дожди, но кратковременные. Температура воздуха ночью — 8–11 °C, днем — 14–16 °C.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре завершился отопительный сезон. Батареи начали отключать c 15 апреля.

