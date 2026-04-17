Ирисы, тюльпаны Шренка и пионы. В горах Краснодарского края массово зацвели краснокнижные растения

Краснодарский край

Распечатать

  • Тюльпан Шренка © Фото Nimuel23, commons.wikimedia.org (по лицензии CC 4.0)
Патрулирование мест произрастания усилено, на трассах и стихийных рынках ищут нелегальных торговцев букетами

16 апреля пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что на горных склонах Краснодарского края — от Маркотхского хребта под Новороссийском до предгорий Сочи — началось массовое цветение диких ирисов, тюльпанов Шренка, пионов и других видов, занесенных в Красную книгу.

В связи с этим на Кубани усилено патрулирование мест произрастания редких растений. Ежегодно в регионе проводится операция «Первоцвет»: мобильные группы мониторят стихийные рынки в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и на трассах, а также горные тропы в национальных парках, где торговцы нередко набирают букеты прямо на корню.

Сбор, выкапывание и продажа растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Краснодарского края, запрещены федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». За нарушение грозит административная ответственность по ст. 8.35 КоАП РФ — штраф для граждан, а в отдельных случаях — уголовная ответственность по ст. 260.1 УК РФ. Жителей и гостей Кубани призывают не покупать букеты первоцветов у дорог и рынков, а о фактах незаконной торговли сообщать по телефону 112.

В Суджукской лагуне Новороссийска уничтожают краснокнижные растения:

Напомним, что весна 2026 года на Кубани выдалась аномально холодной: с начала апреля на регион обрушились несколько волн заморозков до −5 °С, а 7 апреля в Краснодаре выпал снег. Тем не менее, по оценкам специалистов, похолодание не помешало весеннему цветению горных видов — оно лишь сместило его сроки на несколько дней. Массовое появление первоцветов на склонах Маркотхского хребта и в предгорьях Сочи традиционно совпадает с началом туристического сезона и пиком нелегальной торговли: букеты краснокнижных тюльпанов и подснежников ежегодно выставляют на продажу вдоль федеральных трасс и на рынках курортных городов.

Как писали Юга.ру, дачников Кубани предупредили о запрещенных растениях.

горы Курорты и туризм Новороссийск Растениеводство Сочи цветы

Новости

Житель Краснодара заявил, что автосалон Fresh не выплачивает ему 2,5 млн рублей за проданную машину
Ливни с градом, штормовой ветер и заморозки: жителей Краснодарского края ждут холодные выходные
В Ростове и Сочи выступит «глыба танцевальной индустрии» диджей Пол Окенфолд
На пляже Туапсе нашли пятна, похожие на мазут. Жители утверждают, что они появились из-за пожара в порту
Ирисы, тюльпаны Шренка и пионы. В горах Краснодарского края массово зацвели краснокнижные растения
Мощная магнитная буря начнется вечером 17 апреля и продлится три дня

Лента новостей

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
Сегодня, 12:15
В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Вчера, 16:30
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

Реклама на сайте