16 апреля пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что на горных склонах Краснодарского края — от Маркотхского хребта под Новороссийском до предгорий Сочи — началось массовое цветение диких ирисов, тюльпанов Шренка, пионов и других видов, занесенных в Красную книгу.

В связи с этим на Кубани усилено патрулирование мест произрастания редких растений. Ежегодно в регионе проводится операция «Первоцвет»: мобильные группы мониторят стихийные рынки в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и на трассах, а также горные тропы в национальных парках, где торговцы нередко набирают букеты прямо на корню.

Сбор, выкапывание и продажа растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Краснодарского края, запрещены федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». За нарушение грозит административная ответственность по ст. 8.35 КоАП РФ — штраф для граждан, а в отдельных случаях — уголовная ответственность по ст. 260.1 УК РФ. Жителей и гостей Кубани призывают не покупать букеты первоцветов у дорог и рынков, а о фактах незаконной торговли сообщать по телефону 112.