Ирисы, тюльпаны Шренка и пионы. В горах Краснодарского края массово зацвели краснокнижные растения
Патрулирование мест произрастания усилено, на трассах и стихийных рынках ищут нелегальных торговцев букетами
16 апреля пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что на горных склонах Краснодарского края — от Маркотхского хребта под Новороссийском до предгорий Сочи — началось массовое цветение диких ирисов, тюльпанов Шренка, пионов и других видов, занесенных в Красную книгу.
В связи с этим на Кубани усилено патрулирование мест произрастания редких растений. Ежегодно в регионе проводится операция «Первоцвет»: мобильные группы мониторят стихийные рынки в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и на трассах, а также горные тропы в национальных парках, где торговцы нередко набирают букеты прямо на корню.
Сбор, выкапывание и продажа растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Краснодарского края, запрещены федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». За нарушение грозит административная ответственность по ст. 8.35 КоАП РФ — штраф для граждан, а в отдельных случаях — уголовная ответственность по ст. 260.1 УК РФ. Жителей и гостей Кубани призывают не покупать букеты первоцветов у дорог и рынков, а о фактах незаконной торговли сообщать по телефону 112.
Напомним, что весна 2026 года на Кубани выдалась аномально холодной: с начала апреля на регион обрушились несколько волн заморозков до −5 °С, а 7 апреля в Краснодаре выпал снег. Тем не менее, по оценкам специалистов, похолодание не помешало весеннему цветению горных видов — оно лишь сместило его сроки на несколько дней. Массовое появление первоцветов на склонах Маркотхского хребта и в предгорьях Сочи традиционно совпадает с началом туристического сезона и пиком нелегальной торговли: букеты краснокнижных тюльпанов и подснежников ежегодно выставляют на продажу вдоль федеральных трасс и на рынках курортных городов.
