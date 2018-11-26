В Дагестане сорвали аниме-фестиваль, его организатора забрала полиция

Дагестан

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В Махачкале из-за угроз в адрес организаторов отменили аниме-фестиваль AniDag

Мероприятие должно было пройти 25 ноября в Аварском театре Махачкалы. По данным РИА «Дербент», организатора фестиваля Саиду Тучалову доставили в районный отдел внутренних дел в 20:07, где она пробыла более трех часов. 

По словам журналистки и правозащитницы Светланы Анохиной, дирекции театра и организаторам мероприятия угрожали. 

Против проведения фестиваля AniDag выступал дагестанский комик, помощник депутата Госдумы Эльдар Иразиев. В своем инстаграме он опубликовал несколько постов, в которых назвал мероприятие «фестивалем неформалов» и выразил свое неодобрение. Позже посты были удалены. 

Около полуночи Светлана Анохина в своем фейсбуке написала, что Саиду Тучалову отпустили домой. По словам организатора фестиваля, ее пригласили в полицию для беседы, записали программу мероприятия и объяснительную. 

Аниме-фестиваль AniDag должен был пройти в Махачкале в седьмой раз. 

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Как писали Юга.ру, в Дагестане в сентябре отменили концерты артистов музыкального лейбла Black Star Егора Крида и DONI из-за угроз в адрес исполнителей. Вскоре после этого стало известно об отмене концерта певца Стаса Михайлова в Махачкале и Грозном. 

Махачкала Полиция Фестивали
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