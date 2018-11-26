В Дагестане сорвали аниме-фестиваль, его организатора забрала полиция
В Махачкале из-за угроз в адрес организаторов отменили аниме-фестиваль AniDag
Мероприятие должно было пройти 25 ноября в Аварском театре Махачкалы. По данным РИА «Дербент», организатора фестиваля Саиду Тучалову доставили в районный отдел внутренних дел в 20:07, где она пробыла более трех часов.
По словам журналистки и правозащитницы Светланы Анохиной, дирекции театра и организаторам мероприятия угрожали.
Против проведения фестиваля AniDag выступал дагестанский комик, помощник депутата Госдумы Эльдар Иразиев. В своем инстаграме он опубликовал несколько постов, в которых назвал мероприятие «фестивалем неформалов» и выразил свое неодобрение. Позже посты были удалены.
Около полуночи Светлана Анохина в своем фейсбуке написала, что Саиду Тучалову отпустили домой. По словам организатора фестиваля, ее пригласили в полицию для беседы, записали программу мероприятия и объяснительную.
Аниме-фестиваль AniDag должен был пройти в Махачкале в седьмой раз.
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