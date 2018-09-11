Нурмагомедов ответил Тимати на его призыв уважать чужое мнение: Какие-то черти не будут говорить мне, что делать
Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видеообращение рэпера Тимати, в котором он выступил в защиту Егора Крида
Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 9 сентября отменили концерт Егора Крида и других участников лейбла Black Star из-за угроз в социальных сетях. Спортсмен Хабиб Нурмагомедов в своих сториз в инстаграме прокомментировал инцидент: «Невелика потеря».
В ответ на это основатель Black Star Тимати 10 сентября опубликовал в своем инстаграме видеообращение, в котором сказал, что считает позицию Нурмагомедова неправильной, и предложил «трезво урегулировать ситуацию без глупых межнациональных конфликтов».
На следующий день Нурмагомедов опубликовал пост в инстаграме, в котором ответил Тимати.
«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение, — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что — нет. У меня есть люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь. Вы можете проводить свои концерты каждый день, но я буду говорить, что думаю», — говорится в посте.
Также спортсмен обратился к мужчинам Дагестана.
«Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — сказал боец.
Как пишет Sports.ru, Тимати ответил Нурмагомедову в комментариях к посту.
«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — написал артист.
Сейчас комментарии под записями Нурмагомедова в инстаграме недоступны.
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Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на своё мнение - это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю,я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят.
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