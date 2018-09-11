Нурмагомедов ответил Тимати на его призыв уважать чужое мнение: Какие-то черти не будут говорить мне, что делать

Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видеообращение рэпера Тимати, в котором он выступил в защиту Егора Крида

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 9 сентября отменили концерт Егора Крида и других участников лейбла Black Star из-за угроз в социальных сетях. Спортсмен Хабиб Нурмагомедов в своих сториз в инстаграме прокомментировал инцидент: «Невелика потеря».

В ответ на это основатель Black Star Тимати 10 сентября опубликовал в своем инстаграме видеообращение, в котором сказал, что считает позицию Нурмагомедова неправильной, и предложил «трезво урегулировать ситуацию без глупых межнациональных конфликтов».

На следующий день Нурмагомедов опубликовал пост в инстаграме, в котором ответил Тимати.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение, — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что — нет. У меня есть люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь. Вы можете проводить свои концерты каждый день, но я буду говорить, что думаю», — говорится в посте.

Также спортсмен обратился к мужчинам Дагестана. «Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — сказал боец.

Как пишет Sports.ru, Тимати ответил Нурмагомедову в комментариях к посту. «Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — написал артист.