«Сегодня аниме — завтра ЛГБТ»: дагестанский чиновник прокомментировал отмену аниме-фестиваля в республике

Министр по делам молодежи Дагестана Арсен Гаджиев прокомментировал инцидент с сорванным аниме-фестивалем в Махачкале

Как писали Юга.ру, 25 ноября в Аварском театре Махачкалы должен был в седьмой раз состояться фестиваль поклонников аниме AniDag. Однако из-за угроз в адрес организаторов и дирекции театра мероприятие отменили . Одну из организаторов фестиваля несколько часов опрашивали в полиции.

Министр по делам молодежи региона Арсен Гаджиев 26 ноября в своем инстаграме опубликовал пост, в котором прокомментировал инцидент с аниме-фестивалем, а также другие случаи отмены развлекательных мероприятий в Дагестане.

По словам чиновника, в последнее время дагестанцы в соцсетях высказывают разные точки зрения на запреты концертов и фестивалей.

«На первый взгляд ничего страшного нет: многополярность взглядов — признак развития общества. С другой стороны, учитывая наш менталитет и "высокий" уровень терпения, online-войны рискуют перейти в реальность. И события возле аварского театра тому подтверждение. Но это все следствие», — заявил Гаджиев.

Причиной этой и других проблем социально-экономического и политического характера он назвал отсутствие внимания к молодежи и молодежной политике.