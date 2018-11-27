«Сегодня аниме — завтра ЛГБТ»: дагестанский чиновник прокомментировал отмену аниме-фестиваля в республике
Министр по делам молодежи Дагестана Арсен Гаджиев прокомментировал инцидент с сорванным аниме-фестивалем в Махачкале
Как писали Юга.ру, 25 ноября в Аварском театре Махачкалы должен был в седьмой раз состояться фестиваль поклонников аниме AniDag. Однако из-за угроз в адрес организаторов и дирекции театра мероприятие отменили. Одну из организаторов фестиваля несколько часов опрашивали в полиции.
Против проведения AniDag выступал дагестанский комик, помощник депутата Госдумы Эльдар Иразиев, который призывал запретить мероприятия такого рода.
Министр по делам молодежи региона Арсен Гаджиев 26 ноября в своем инстаграме опубликовал пост, в котором прокомментировал инцидент с аниме-фестивалем, а также другие случаи отмены развлекательных мероприятий в Дагестане.
По словам чиновника, в последнее время дагестанцы в соцсетях высказывают разные точки зрения на запреты концертов и фестивалей.
«На первый взгляд ничего страшного нет: многополярность взглядов — признак развития общества. С другой стороны, учитывая наш менталитет и "высокий" уровень терпения, online-войны рискуют перейти в реальность. И события возле аварского театра тому подтверждение. Но это все следствие», — заявил Гаджиев.
Причиной этой и других проблем социально-экономического и политического характера он назвал отсутствие внимания к молодежи и молодежной политике.
Гаджиев напомнил о судьбе парня, которого задержали за угрозы в адрес рэп-исполнителя Егора Крида.
«Шум спал, а судьба молодого парня, возможно, уже поломана», — пояснил чиновник.
Он выступил в поддержку Эльдара Иразиева и призвал не делать из комика мракобеса.
«Их мотивы мне вполне понятны, как и мотивы другой стороны. Раз государство не формирует нужную повестку с учетом местного менталитета и устоев, то часть молодежи сама начинает ее формировать, а что еще хуже, молодежь мы порой обнаруживаем, с одной стороны во всяких сектах и течениях, а с другой — в образах аниме, готов и эмо. Сегодня аниме — завтра, возможно, ЛГБТ», — написал Гаджиев.
В завершение публикации он подчеркнул, что в регионе необходимо выстраивать отношения с людьми разных взглядов и искать то, что их объединяет.
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Причина-то в другом... ⠀ В последнее время в дагестанском сегменте соцсетей мы видим участившиеся взаимные разбирательства граждан на почве разных взглядов на дозволенное и запретное. На первый взгляд ничего страшного нет: многополярность взглядов - признак развития общества. С другой стороны, учитывая наш менталитет и «высокий» уровень терпения online-войны рискуют перейти в реальность. И события возле аварского театра тому подтверждение. Но это всё следствие. Уверяю вас. ⠀ Корнем и причиной этой и многих других проблем социально-экономического и политического характера является отсутствие должного внимания к молодёжи и молодёжной политике. Подобное отношение и приводит к: частичному отходу молодежи от системы ценностей и устоев в условиях глобализации; росту протестных настроений среди молодёжи; росту уровня безработицы; увеличению численности наркозависимых; отсутствию у части молодежи доверия к органам власти и тд. ⠀ Когда государственные органы недостаточно активно занимаются этими вопросами ими начинают заниматься рядовые граждане и общественники, и порой на грани закона. В качестве примера: кто в курсе, как обстоят дела у молодого человека, задержанного за угрозы в адрес организаторов концерта Крида в махачкале? Шум спал, а судьба молодого парня возможно уже поломана. В этом плане я против того, чтобы из таких людей как Эльдар Иразиев, Булач Чанкалаев делали мракобесов. Их мотивы мне вполне понятны, как и мотивы другой стороны. Раз государство не формирует нужную повестку с учётом местного менталитета и устоев, то часть молодёжи сама начинает её формировать, а что ещё хуже, молодежь мы порой обнаруживаем, с одной стороны во всяких сектах и течениях, а с другой в образах аниме, готов и эмо. Сегодня аниме - завтра возможно ЛГБТ. Я не утрирую, изучите эволюцию этих сообществ в той же Японии. Это неприемлемо для нас. Я могу быть не совсем согласен и с теми и с другими, но это не мешает нам дружить и просто поддерживать хорошие отношения. Кстати, с Эльдаром, Булачем и др нашими общественными деятелями мы, в мою бытность министром, совместно реализовали множество полезных дел. Нужно выстраивать отношения с людьми разных взглядов, искать то, что объединяет нас.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Дагестане отменили концерты артистов музыкального лейбла Black Star Егора Крида и DONI из-за угроз в адрес исполнителей, через несколько недель стало известно об отмене концерта певца Стаса Михайлова. Также не состоялся концерт рэпера Элджея по просьбе организаторов.
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