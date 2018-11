«Сегодня аниме — завтра ЛГБТ»: дагестанский чиновник прокомментировал отмену аниме-фестиваля в республике

View this post on Instagram

Причина-то в другом... ⠀ В последнее время в дагестанском сегменте соцсетей мы видим участившиеся взаимные разбирательства граждан на почве разных взглядов на дозволенное и запретное. На первый взгляд ничего страшного нет: многополярность взглядов - признак развития общества. С другой стороны, учитывая наш менталитет и «высокий» уровень терпения online-войны рискуют перейти в реальность. И события возле аварского театра тому подтверждение. Но это всё следствие. Уверяю вас. ⠀ Корнем и причиной этой и многих других проблем социально-экономического и политического характера является отсутствие должного внимания к молодёжи и молодёжной политике. Подобное отношение и приводит к: частичному отходу молодежи от системы ценностей и устоев в условиях глобализации; росту протестных настроений среди молодёжи; росту уровня безработицы; увеличению численности наркозависимых; отсутствию у части молодежи доверия к органам власти и тд. ⠀ Когда государственные органы недостаточно активно занимаются этими вопросами ими начинают заниматься рядовые граждане и общественники, и порой на грани закона. В качестве примера: кто в курсе, как обстоят дела у молодого человека, задержанного за угрозы в адрес организаторов концерта Крида в махачкале? Шум спал, а судьба молодого парня возможно уже поломана. В этом плане я против того, чтобы из таких людей как Эльдар Иразиев, Булач Чанкалаев делали мракобесов. Их мотивы мне вполне понятны, как и мотивы другой стороны. Раз государство не формирует нужную повестку с учётом местного менталитета и устоев, то часть молодёжи сама начинает её формировать, а что ещё хуже, молодежь мы порой обнаруживаем, с одной стороны во всяких сектах и течениях, а с другой в образах аниме, готов и эмо. Сегодня аниме - завтра возможно ЛГБТ. Я не утрирую, изучите эволюцию этих сообществ в той же Японии. Это неприемлемо для нас. Я могу быть не совсем согласен и с теми и с другими, но это не мешает нам дружить и просто поддерживать хорошие отношения. Кстати, с Эльдаром, Булачем и др нашими общественными деятелями мы, в мою бытность министром, совместно реализовали множество полезных дел. Нужно выстраивать отношения с людьми разных взглядов, искать то, что объединяет нас.