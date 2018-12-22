В Дагестане постановку Булгакова приняли за сатанинский праздник

Дагестан

Распечатать

Внеклассное мероприятие по литературе, прошедшее в Буйнакском медучилище, осудили в соцсетях

Мероприятие было посвящено литературе на стыке серебряного и золотого веков. На сайте вуза сказано, что целью его было «углубление знаний по классической литературе и развитие творческих способностей обучающихся».

В числе представленных номеров был отрывок из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Видеозапись с концерта попала в сеть. На ней запечатлен момент с расхожим стихотворением не из самого произведения, но посвященным главе «Великий бал у Сатаны».

В местных пабликах происходящее окрестили «сатанинским праздником». Пост вызвал бурное обсуждение, в комментариях назвали сценку «шайтанским представлением» и предложили уволить директора колледжа. Другая часть комментирующих встала на защиту искусства, обвинив осуждающих постановку в невежестве.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в конце ноября из-за постов в соцсетях в Махачкале отменили ежегодный аниме-фестиваль AniDag. Организаторам и дирекции театра поступали угрозы, одну из организаторов несколько часов опрашивали в полиции.

Искусство Образование
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане постановку Булгакова приняли за сатанинский праздник
Галицкий потерял 1,5 млрд долларов за год
Краснодарский край получил более 108 млн рублей курортного сбора в 2018 году
Росимущество возглавил бывший высокопоставленный следователь родом из Краснодарского края
В Краснодаре 1 января пройдет забег на 2019 метров
В Тбилисской открыли после реконструкции парк имени сотника Андрея Гречишкина

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале