В Дагестане постановку Булгакова приняли за сатанинский праздник

Внеклассное мероприятие по литературе, прошедшее в Буйнакском медучилище, осудили в соцсетях

Мероприятие было посвящено литературе на стыке серебряного и золотого веков. На сайте вуза сказано, что целью его было «углубление знаний по классической литературе и развитие творческих способностей обучающихся».

В числе представленных номеров был отрывок из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Видеозапись с концерта попала в сеть. На ней запечатлен момент с расхожим стихотворением не из самого произведения, но посвященным главе «Великий бал у Сатаны».

В местных пабликах происходящее окрестили «сатанинским праздником». Пост вызвал бурное обсуждение, в комментариях назвали сценку «шайтанским представлением» и предложили уволить директора колледжа. Другая часть комментирующих встала на защиту искусства, обвинив осуждающих постановку в невежестве.