США предложили ввести санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе

Сенаторы США 13 февраля подготовили законопроект, который предполагает введение новых санкций против России

Санкции планируют ввести против 24 представителей ФСБ России из-за задержания в Керченском проливе украинских моряков. Ограничения собираются ввести и против судостроительного сектора. Такие меры примут, если Россия нарушит судоходство в Керченском проливе, либо в других морях или океанах, сообщается на сайте Комитет сената США по международным делам.

Сенаторы также предложили ввести санкции против банков и кибер-сектора. Предусмотрены ограничения на инвестиции в российские проекты по добыче газа.

Напомним, 25 ноября прошлого года три украинских корабля вошли в территориальные воды России и нарушили госграницу. После этого российские пограничники задержали суда и членов экипажей. Суд Симферополя на два месяца арестовал украинских моряков. На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны и ввели военное положение. Власти РФ назвали инцидент провокацией, а ФСБ заявила, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины.

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