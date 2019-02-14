США предложили ввести санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе
Сенаторы США 13 февраля подготовили законопроект, который предполагает введение новых санкций против России
Санкции планируют ввести против 24 представителей ФСБ России из-за задержания в Керченском проливе украинских моряков. Ограничения собираются ввести и против судостроительного сектора.
Такие меры примут, если Россия нарушит судоходство в Керченском проливе, либо в других морях или океанах, сообщается на сайте Комитет сената США по международным делам.
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Сенаторы также предложили ввести санкции против банков и кибер-сектора. Предусмотрены ограничения на инвестиции в российские проекты по добыче газа.
Напомним, 25 ноября прошлого года три украинских корабля вошли в территориальные воды России и нарушили госграницу. После этого российские пограничники задержали суда и членов экипажей. Суд Симферополя на два месяца арестовал украинских моряков.
На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны и ввели военное положение. Власти РФ назвали инцидент провокацией, а ФСБ заявила, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины.
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В конце ноября прошлого года арестованных украинских моряков перевели в московское СИЗО. Лефортовский суд Москвы 15 января продлил срок ареста до 24 апреля.
Как сообщали Юга.ру, западные страны ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за конфликта на юго-востоке Украины. Ограничения коснулись финансового, энергетического и оборонно-промышленного секторов экономики.
В апреле 2018 года Минфин США расширил санкционный список против России. Под санкции попали 38 человек, среди которых предприниматель Сулейман Керимов, бинесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
В ноябре Америка ввела санкции против санаториев и нескольких компаний Крыма.
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