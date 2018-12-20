Путин об инциденте в Керченском проливе: на Украине рассчитывали, что кто-то из моряков погибнет

Крым, Вся Россия, В мире

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Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря ответил на вопрос о задержанных в Керченском проливе украинских моряках

На мероприятии журналист спросил главу РФ, считает ли он, что провокация удалась, на что Путин ответил утвердительно. 

«Провокации вообще всегда плохи. Они рассчитаны на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий — понятно: там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента», — цитирует Путина RT.

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По словам президента, в конечном итоге такие авантюры идут во вред интересам жителей страны. Путин подчеркнул, что провокация прошла успешно с точки зрения повышения рейтинга президента Украины Петра Порошенко. 

«Украинские правящие круги рассчитывали, что кто-нибудь из моряков погибнет. К счастью, этого не произошло», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что Украина остается важным торговым партнером. Он указал на рост товарооборота между странами. 

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Как писали Юга.ру, 25 ноября российские военные обстреляли и задержали три украинских корабля, которые нарушили границу и вошли в территориальные воды РФ.

На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны и ввели военное положение.

Украинских моряков задержали и обвинили в незаконном пересечении границы. 

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