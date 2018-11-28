Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко перед выборами
Президент России Владимир Путин 28 ноября прокомментировал инцидент, который произошел с украинскими кораблями в Керченском проливе
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«Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью и президентом в преддверии выборов на Украине в марте следующего года», — сказал он.
Путин отметил, что рейтинг действующего президента Петра Порошенко находится на пятой строчке, и он может не пройти даже во второй тур. В связи с этим, по мнению главы РФ, Порошенко решил обострить ситуацию и создать препятствия для его конкурентов, в том числе, из оппозиции.
Президент подчеркнул, что российские пограничники, задержав украинских моряков, выполнили свой воинский долг.
«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды РФ и не отвечают, и не понятно, что они собираются делать. Если бы пограничники действовали иначе, то их всех нужно было отдать по суд. Но они выполнили свой воинский долг, приказ. Они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности России», — цитирует Путина ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в Керченском проливе 25 ноября пограничники РФ с применением оружия задержали три украинских корабля, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. После этого в России возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы, а на Украине — о развязывании войны. 26 ноября власти Украины ввели в стране военное положение.
В ФСБ России заявили, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины, находящиеся на одном из судов. Позже в СБУ подтвердили, что на судах находились сотрудники военной контрразведки.
Суд 27 ноября арестовал 12 моряков задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины на два месяца. Позже под стражу взяли еще троих моряков, которые были ранены во время инцидента.
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