Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко перед выборами

Президент России Владимир Путин 28 ноября прокомментировал инцидент, который произошел с украинскими кораблями в Керченском проливе

Глава государства назвал это провокацией, которую организовала действующая власть Украины. Об этом он рассказал на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

«Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью и президентом в преддверии выборов на Украине в марте следующего года», — сказал он.

Путин отметил, что рейтинг действующего президента Петра Порошенко находится на пятой строчке, и он может не пройти даже во второй тур. В связи с этим, по мнению главы РФ, Порошенко решил обострить ситуацию и создать препятствия для его конкурентов, в том числе, из оппозиции.

Президент подчеркнул, что российские пограничники, задержав украинских моряков, выполнили свой воинский долг.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды РФ и не отвечают, и не понятно, что они собираются делать. Если бы пограничники действовали иначе, то их всех нужно было отдать по суд. Но они выполнили свой воинский долг, приказ. Они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности России», — цитирует Путина ТАСС.